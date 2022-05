Candice Accola divorzia da Joe King dopo sette anni di matrimonio

Candice Accola, che stando ai documenti mostrati da People avrebbe chiesto il divorzio a gennaio, ha presentato istanza per "differenze inconciliabili" . Da quel momento si è trasferita a Nashville, mentre King risiede attualmente a Brentwood, nel Tennessee. La notizia della rottura è arrivata dopo settimane di indiscrezioni: i fan di Accola, infatti, avevano notato che l'attrice aveva cancellato il suo profilo Instagram, mentre Joe King aveva eliminato tutte le foto insieme alla moglie. I più attenti avevano inoltre notato che negli ultimi scatti la star di The Vampire Diaries non indossava più la sua fede nuziale. Dai due diretti interessati, però, non è arrivato alcun commento ufficiale.

Candice Accola e Joe King, la storia

approfondimento

Matrimoni 2022, le coppie vip che si sposeranno quest’anno. FOTO

Joe King ha chiesto la mano di Candice Accola nel 2013, un anno dopo averla incontrata ad un evento del Super Bowl, presentati dall'amica comune (nonché co-star dell'attrice in The Vampire Diaries) Nina Dobrev. “Ero troppo polla per dargli il mio numero, così lo ha fatto Nina", aveva rivelato all'epoca la 35enne a People. I due si sono sposati nel 2014 a New Orleans. “La proposta è stata una vera sorpresa - rivelò Accola a Us Weekly nel giugno 2013 - È stato perfetto e speciale e solo per noi”. Alle nozze parteciparono sia Nina Dobrev che altri attori di The Vampire Diaries come Kayla Ewell, Michael Trevino, Kat Graham, Claire Holt e Paul Wesley. Unico assente Ian Somerhalder, che però fece gli auguri alla coppia a distanza. “Candace e Joe, mio fratello, mia sorella. Che giorno magico questo è per entrambi” scrisse l'attore su Instagram. “Vi mando tanto amore: sto lavorando sodo e vorrei poter essere lì fisicamente, ma abbiamo il resto della nostra vita da festeggiare. Vi amo ragazzi!”. Nel gennaio 2016 la coppia ha avuto una figlia, Florence. Joe King aveva già due figlie, Ava ed Elisa, avute da un precedente matrimonio. Nel 2020 è nata invece Joesphine, la secondogenita della coppia.