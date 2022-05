Bulgari, lo spot girato da Sorrentino con Zendaya e Anne Hathaway

Lusso e magia si fondono nella nuova visione del regista premio Oscar per la maison d'alta gioielleria con protagoniste le due dive hollywoodiane immerse nella bellezza della città eterna Condividi

Ancora una volta la Grande Bellezza della Capitale è il materiale di partenza di Paolo Sorrentino per realizzare un nuovo sogno su pellicola, questa volta per la Maison Bulgari che ha affidato al premio Oscar la regia del nuovo spot d'autore che si inserisce nella brand campaign 2022 “Unexpected Wonders”. Protagoniste del video, Anne Hathaway e Zendaya Coleman, due dei volti più acclamati di Hollywood qui a confronto con la meraviglia dell'alta gioielleria e lo splendore della città di Roma, seducente e irresistibile come nel miglior film del regista italiano di fama internazionale.



Lo spot di Sorrentino con Zendaya e la Hathaway approfondimento Moda, Zendaya protagonista della campagna Valentino Anne Hathaway e Zendaya sono le perfette interpreti della contemporaneità Bulgari: bellissime, talentuose e portatrici di una femminilità capace di tradursi in ruoli emozionanti e intensi sul grande e piccolo schermo, le due attrici hanno saputo ritagliarsi un posto speciale nell'Olimpo delle star facendosi apprezzare da un pubblico globale che le segue come divinità sui tappeti rossi più importanti del mondo.

Non hanno bisogno di interpretare una parte, dunque, nel nuovo spot di Paolo Sorrentino che le ha filmate spontaneamente mentre si aggirano nella luce morbida del tramonto per le stanze e i giardini di una villa lussuosa su una collina romana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BVLGARI Official (@bulgari) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Le due donne sorridono e danzano e, mentre si perdono nei loro pensieri, assistono alla magia che si concretizza in una delicata pioggia di fiori dai mille colori, gli stessi delle gemme che ornano il loro collo, le mani e le braccia che risplendono di preziosi Bulgari, pezzi iconici e favolosi che popolano i sogni dei consumatori di ogni tempo.

Guest star dello spot, uno sfavillante pavone che sbuca dal giardino e che, con la sua esotica presenza, mette la firma dell'autore sull'intero girato.

Le altre donne della campagna Bulgari “Unexpected Wonders” approfondimento Chiara Ferragni è la nuova ambassador di Bulgari Oltre allo spot di Paolo Sorrentino, presente in rete in due versioni, una da un minuto adatta ai social media e una director's cut da due minuti e mezzo circa, Bulgari ha svelato al pubblico gli scatti della nuova campagna “Unexpected Wonders” che è animata da un parterre femminile di altissimo profilo.

Insieme a Zendaya, amica del brand di lungo corso, e alla Hathaway, da poco entrata a far parte della schiera delle ambassador globali Bulgari, nella campagna figurano anche l'attrice indiana Priyanka Chopra, la cantante thailandese Lalisa, nota anche come Lisa, e l’attrice cinese Shu Qi.

Courtesy Bulgari

Ritratte dal prestigioso obiettivo del fotografo di moda e celebrity Dan Jackson, le cinque donne, tutte diverse tra loro, indossano alcuni dei più bei gioielli e orologi della maison romana.

A Zendaya sono toccate le linee di B.zero1 e BULGARI BULGARI; a Lisa, le collane e gli anelli B.zero1; ad Anne Hathaway e a Priyanka Chopra Jonas, l'iconica collezione Serpenti.