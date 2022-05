Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger genitori bis: è nata Eloise

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, l'annuncio

“Mamma e bambino stanno bene. Ci sentiamo oltremodo benedetti e grati. Con affetto, Katherine e Chris”. Nel dicembre 2021 era stata diffusa la notizia che la scrittrice, 32 anni, aspettava il secondo figlio. La donna, figlia di Arnold Schwarzenegger, non ha però parlato pubblicamente della sua gravidanza fino a marzo. Del resto la coppia era stata altrettanto riservata sulla prima gravidanza e non ha mai mostrato la primogenita Lyla sui social. “Non sono cresciuta con i social media. Sento che condividiamo così tanto nel mondo di oggi" spiegò Katherine a Hoda Kotb durante lo show Today, del marzo 2021. "Penso che uno dei doni più grandi che i miei genitori abbiano mai fatto a me e ai miei fratelli sia il dono della privacy e di avere un'educazione davvero normale, o il più normale possibile”, ha continuato la figlia d'arte, parlando della sua infanzia come “normale e magica” nella quale i bambini sono riusciti ad avere una loro identità, senza essere pubblicamente esposti in ogni momento.