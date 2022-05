Venerdì 20 maggio Ilary Blasi condurrà un nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi , al suo fianco nel ruolo di opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino , inviato in Honduras Alvin .

Lunedì 16 maggio emozioni e sorprese hanno appassionato il pubblico, pronto ora a nuove sfide. Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger sono i due naufraghi attualmente in nomination, il cui destino sarà svelato nella prossima puntata.

In seguito, il secondo televoto ha decretato l’eliminazione di Clemente Russo con il 9% dei voti, rientrato in gioco Marco Cucolo e ancora in gara Fabrizia Santarelli ed Estefania Bernal, quest’ultima tornata su Playa Palapa.