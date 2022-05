L'Isola dei Famosi, chi è stato eliminato lunedì 16 maggio

Sbarcati i nuovi naufraghi Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Gennaro Auletto e Luca Daffrè, Blind sconfitto al televoto, Clemente Russo eliminato, Mercedesz Hunger e Nicolas Vaporidis in nomination

Ilary Blasi ha condotto una nuova puntata della sedicesima edizione del reality-show, presenti in studio come opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, inviato in Honduras Alvin.