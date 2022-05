I pezzi in questione sono la maschera facciale e gli orecchini indossati per l'evento del settembre 2021 in cui la cantante stupì col suo look dal sapore futuristico ispirato ai personaggi di Dune Condividi

Il protrarsi della guerra in Ucraina e la sempre più seria crisi umanitaria in Europa continua a richiamare l'attenzione dei personaggi più in vista del mondo dello spettacolo internazionale che fin dall'inizio del conflitto hanno messo in campo raccolte fondi e gesti solidali di varia natura. L'ultima a mobilitarsi a sostegno della popolazione ucraina è Grimes: la musicista sperimentale ha annunciato su Instagram la messa all'asta degli accessori del suo look indossato per il Met Gala del settembre 2021, un outfit composto da un abito couture di Iris Van Herpen reso ancora più stravagante da accessori metallici. La mascherina facciale e gli ear cuff elfici sono in vendita su Artsy fino al 26 maggio, data ultima per fare un'offerta. Il ricavato, ha precisato l'artista, sarà devoluto ai rifugiati ucraini, nello specifico alle famiglie BIPOC, la minoranza di persone nere e indigene che incontra ancor più difficoltà nel lasciare il Paese.

L'iconico look di Grimes ispirato a Dune approfondimento Grimes voleva dirigere Dune prima di Villeneuve Per sostenere la causa della popolazione ucraina Grimes ha scelto di privarsi di due oggetti a cui tiene moltissimo. La cantante canadese, infatti, ha più volte sottolineato nelle interviste rilasciate all'epoca che quel look così fotografato a apprezzato conteneva un chiaro riferimento a una delle opere di fantascienza che ama di più, ossia Dune di Frank Herbert, romanzo cult da cui è stato tratto il noto adattamento pluripremiato agli Oscar di Denis Villeneuve.

L'amore per Dune e per la sua ultima versione cinematografica (pellicola che la cantante avrebbe voluto addirittura dirigere, secondo quanto riportato in un'intervista successiva all'uscita al cinema) ha spinto la cantante e la sua stylist Turner a realizzare un look perfetto per l'immaginario futuristico dell'opera di Herbert che proprio in quel settembre debuttava al Festival del Cinema di Venezia ed era in cima a tutte le conversazioni degli appassionati di cinema, sia online che offline.

I due pezzi all'asta del Met Gala 2021 approfondimento Met Gala 2021: i look più iconici. FOTO Il look non ufficiale ispirato a Dune si componeva però di una mascherina facciale metallica realizzata dallo studio di gioielleria newyorkese Chrishabana parte di una capsule collection dedicata al film, la Harkonnen Mask. Gli orecchini, invece, erano una creazione di Lillian Shalom. In entrambi i casi si tratta di aziende che realizzano pezzi dal design unico, in linea con lo stile della trentaquattrenne canadese, ex compagna di Elon Musk, nota per il suo stile originale.