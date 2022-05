Michelle Williams è incinta del suo terzo figlio

Michelle Williams, terzo figlio in arrivo

approfondimento

Michelle Williams abbandona film ispirato alla morte di Heath Ledger

Per Michelle Williams si tratta quindi del terzo figlio: l'attrice, diventata celebre grazie al ruolo di Jen Lindley nella serie televisiva Dawson's Creek, è anche mamma di Matilda, 16 anni, nata dalla relazione con Heath Ledger, conosciuto sul set de I segreti di Brokeback Mountain e al quale è stata legata dal 2003 al 2007. Il secondogenito, Hart, è nato invece nel 2020. Williams non ha rivelato se il terzo figlio, che dovrebbe nascere in autunno, sarà un maschio o una femmina. “Sono davvero felice – ha raccontato la star 41enne a Variety, posando con il pancione - Con il passare degli anni ti chiedi cosa potrebbe ancora riservarti la vita. È emozionante scoprire che ciò che desideri succederà ancora”. Per Michelle Williams la maternità è stata anche un modo per migliorare la propria creatività e l'ha incoraggiata ad analizzarsi ancora più profondamente. “Non c'è nulla che ti impegni nel migliore dei modi che crescere un bravo bambino – ha raccontato - Anche questo è un atto creativo". La quattro volte candidata agli Oscar ha poi raccontato che dare alla luce Hart durante il periodo peggiore dell'emergenza Covid ha ridimensionato la sua visione della pandemia. "Il bambino mi ricordava, come un promemoria, che la vita va avanti. Il mondo in cui lo abbiamo portato non è certo il mondo in cui pensavamo di farlo nascere, ma lui non può saperlo. Sperimenta la gioia assoluta della scoperta e la felicità di una casa amorevole”. La notizia della storia d'amore tra Michelle Williams e Thomas Kail, 44 anni, è venuta fuori a dicembre 2019, appena un mese prima che lei mostrasse il pancione ai Golden Globes. La coppia si è sposata segretamente nel marzo 2020.