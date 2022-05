Pete Davidson è il nuovo volto H&M

Pete Davidson , già star della televisione a stelle e strisce, è decisamente l'uomo del momento. Giovane e talentuoso, è ormai entrato ufficialmente nel mirino delle aziende di moda che hanno cominciato a coinvolgerlo per le campagne pubblicitarie delle linee di capi che più si accordano alla sua personalità, dirompente e talvolta spregiudicata. H&M , colosso svedese internazionale, lo ha scelto come volto della nuova collezione maschile composta da capi estivi dal carattere gioioso, caratterizzati da colori e stampe adatte all'abbigliamento da giorno, che esprimono la consapevolezza di una generazione che utilizza gli abiti per raccontarsi in totale libertà.

Nell'ultima settimana, sul devoto compagno della ex signora West, sono stati versati fiumi d'inchiostro, specie sulla sua versatilità nel passare con disinvoltura da shorts in felpa e t-shirt oversize a completi griffatissimi , come quello indossato per accompagnare la fidanzata al prestigiosissimo Met Gala e all'altrettanto prestigiosa cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington dove l'attore si è presentato in abito scuro e scarpe Vans .

Il modo naturale e spontaneo di presentarsi - con look che sembrano messi insieme un minuto prima di uscire - ha reso Pete Davidson un' icona di stile già da diverso tempo ma, ora che il comico ventottenne del Saturday Night Live ha gli occhi e gli obiettivi fotografici di tutto il mondo puntati addosso, è evidente che ogni suo outfit faccia tendenza, come provano i tanti servizi che le più autorevoli testate gli hanno dedicato di recente.

Una delle primissime paparazzate risale ad ottobre 2021, quando i due sono stati beccati sulle montagne russe, in un luna park californiano. Da quel momento non sono mancate le occasioni, per i fotografi, di immortalare i due insieme

Inizialmente era solo un rumors, oggi invece la storia d'amore fra Kim Kardashian e Pete Davidson è ufficiale. La celebre star della tv americana e il comico del Saturday Night Live stanno insieme e non si nascondono più. La prima immagine social risale allo scorso 11 marzo, quando Kim Kardashian ha pubblicato una foto con il comico, scattata durante un momento di complicità e divertimento in un hotel

Kim Kardashian e Pete Davidson fanno sul serio. L'influencer e il comico non si nascondono più, come dimostrano le ripetute apparizioni insieme. Prima a Los Angeles, sul red carpet della premiere di The Kardashians, il nuovo reality dedicato alla vita patinata della celebre famiglia; poi sui social, con un altro scatto di coppia. Ripercorriamo allora, in queste immagini, la neonata relazione tra Kim Kardashian e Pete Davidson

H&M non poteva scegliere meglio, dunque, per il testimonial della generazione che predilige la semplicità e il relax nel dailywear, fatta di capi dalle linee essenziali, fit comodo ma arricchiti da un tocco spiritoso e originale .

Ed è azzeccatissimo anche con il completo in lino marrone con giacca sfiancata che indossa in uno dei due spot della campagna “Wear That Feeling”.

Negli spot l'attore recita semplicemente la parte di sé stesso, in uno studio dentistico e a spasso per le strade di Los Angeles, ma l'attenzione è tutta per i look, caratterizzati da un mix di colori vibranti e tinte pastello, fatti con tessuti freschi e naturali, come piacciono in casa H&M.

Davidson, che a differenza di molte star del suo calibro, non ha profili social ufficiali (o meglio, non li ha più, per ragioni personali, tra cui lo scontro digital con Kanye West, ex marito della sua attuale compagna), ha commentato la sua partecipazione al progetto dicendo di essersi divertito moltissimo a indossare capi il cui scopo è quello di farti sentire bene e libero, per lui, due obiettivi da perseguire ogni giorno.

Un altro passo nel mondo della moda, dunque, per l'attore che non è nuovo alle campagne pubblicitarie e nemmeno alle passerelle dove ha debuttato nell'estate del 2019 sfilando per Alexander Wang, nel corso di un evento spettacolare a Rockefeller Center, cornice ideale per un newyorkese DOC come lui.