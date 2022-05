Sophie Turner incinta mostra il pancione sulla copertina di Elle UK

Un secondo figlio in arrivo e tante novità lavorative: il 2022 è l’anno di Sophie Turner Condividi

Semplice e raffinata, con un bellissimo pancione in vista. Così appare Sophie Turner sulla copertina di Elle UK, sfoggiando la chioma rossa che ci ricorda il personaggio che l’ha resa famosa: Sansa Stark (Game of Thrones). L’attrice è di nuovo in dolce attesa e racconta al magazine di essere felicissima, anche se la sua primogenita sembra esserlo un po’ meno. “La cosa più importante che ho fatto è stata dare la vita. Amo vedere mia figlia crescere, siamo davvero felici di ingrandire la nostra famiglia. È una vera benedizione.”

Diventare mamma mi ha cambiata approfondimento Sophie Turner e Joe Jonas: le foto più belle della coppia Durante l’intervista in video-call, rilasciata a Elle UK in un grande hotel di New York, Sophie Turner ha confessato di essere stata una ragazza rock’n’roll e molto spontanea. “Sono convinta che una parte di me sia ancora così - ha detto l’attrice - ma diventare mamma mi ha resa più dolce, sono una sorta di vecchia signora ormai.” La prima figlia, avuta dal marito Joe Jonas, ha quasi due anni, ma non sembra avere capito che cosa stia accadendo. “Indica il pancione e mi chiede che cosa ci sia dentro” - continua a raccontare la Turner - “Un bambino, urla. Ma poi indica anche il suo pancino e dice la stessa cosa. Quindi credo che lei pensi che la pancia di chiunque si chiami bambino. È un po’ più appiccicosa del solito però, credo che abbia capito che cosa stia per succedere. Vuole sempre la mamma, reclama ciò che è suo.”



The Staircase, nella serie true crime ci sarà anche Sophie Turner approfondimento The Staircase, il teaser trailer della miniserie tv su Sky da giugno A soli 26 anni, la Turner è un astro nascente. Dopo avere debuttato come attrice nel ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones, a soli 16 anni, la sua vita è cambiata. La notorietà, difficile da gestire a quell’età, non l’ha resa diversa e Sophie si definisce ancora una ragazza semplice e tranquilla, che ama la sua famiglia e il lavoro che fa. A giugno, su Sky e in streaming su NOW, la potremo rivedere nella serie tv HBO true crime The Staircase. Al centro del racconto la storia dello scrittore Michael Peterson e della morte sospetta di Kathleen, sua moglie. Oltre a Sophie Turner, nel cast troveremo Colin Firth, nel ruolo del protagonista, Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, Dane DeHaan , Olivia DeJonge, Rosemarie DeWitt , Tim Guinee, Patrick Schwarzenegger, Vincent Vermignon, Odessa Young e Parker Posey.