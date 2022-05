Che il settore del food-tech sia in costante crescita lo dimostrano i fatti. Complice anche i due anni di pandemia le aziende che operano nella consegna a domicilio o che lavorano sulla trasformazione agricola con risvolto tecnologico sono sempre più oggetto delle avances di investitori finanziari.



In particolare Cortilia, fondata nel 2011 da Marco Porcaro e leader nel mercato della spesa online sostenibile a filiera corta, ha segnato importanti traguardi, l’ultimo dei quali e’ l’apertura della sede a Cassina de’ Pecchi. Più che una sede un vero e proprio headquarter la cui costruzione, ha dichiarato il CEO Porcaro, “è iniziata

a metà del 2020 con l'idea di creare uno spazio di lavoro che ci rispecchiasse al 100%: innovativo dal punto di vista tecnologico e responsabile verso l'ambiente e le persone. I nostri obiettivi prevedono di potenziare i processi logistici, sostenere la crescita e rendere disponibile per i nostri collaboratori un contesto lavorativo che contribuisca a migliorare e arricchire l'esperienza professionale in presenza e che abbia anche un impatto positivo sulle comunità locali.”

Quello che sorge a Cassina de' Pecchi è uno spazio multifunzionale di 50.000 mq, parte di un importante progetto di riqualificazione dell'area, ex Nokia, “in linea con i più alti standard di sostenibilità ambientale".

All’inaugurazione della nuova sede era presente anche Renzo Rosso, presidente di Red Circle Investments, principale investitore della food-tech dai super fatturati : “Cortilia è la versione moderna, efficiente e di qualità di quello che portiamo in tavola. Senza file, code e carrelli della spesa, puoi ricevere tutto a casa, nell’orario che vuoi, e consegnato da persone che conoscono i tuoi gusti e sono preparate a darti il migliore servizio possibile, su misura. Marco Porcaro ha selezionato aziende di qualità superiore e prodotti bio che, è ormai provato, hanno un effetto salutare sul nostro organismo. Ho dedicato tutta la vita a curare l’aspetto esteriore delle persone, oggi lavoro su quello interiore e penso davvero che siamo quello che mangiamo. I prossimi piani per Cortilia saranno allargarne il raggio d’azione in tutta Italia e lavorare a tutte le prossime novità con una comunicazione in stile un po’ “brave”.

L'headquarter di Cassina de’ Pecchi nasce dall’esigenza di riunire in un unico luogo tutte le funzioni aziendali per ottimizzare i flussi di lavoro e proporre un servizio sempre più di alto livello, tenendo conto che negli ultimi anni il business dell’azienda è cresciuto in maniera esponenziale (il fatturato del 2021 ha superato i 40 milioni facendo segnare un +21% su un 2020 già eccezionale, +175% sul 2019).

La certificazione B Corp

L’inaugurazione della sede di Cassina de’ Pecchi coincide con un altro importante traguardo, ossia l'ottenimento della certificazione B Corp. Il fiore all’occhiello di un percorso iniziato fin dalla fondazione di Cortilia. La mission dell’azienda è sempre stata quella di connettere consumatori consapevoli e produttori sostenibili, attraverso un servizio efficiente, in un sistema rispettoso nei confronti delle persone e del pianeta. Nel dicembre 2020 l’azienda ha trasformato il proprio statuto in Società Benefit. Con l’annuncio, dopo poco più di un anno, dell’ottenimento della certificazione B Corp, Cortilia si posiziona all’interno di un vasto network internazionale di realtà impegnate a promulgare un paradigma di business in cui gli obiettivi economici vanno di pari passo con gli obiettivi di responsabilità ambientale e sociale.

“Una notizia importantissima”, ha dichiarato Renzo Rosso, “la certificazione B Corporation che Cortilia ha appena ottenuto e che la rende totalmente sostenibile e’ un traguardo incredibile per qualsiasi azienda.”

Nel processo di certificazione, Cortilia si è contraddistinta per il proprio supporto alle micro imprese e ai territori locali, l’attenzione sempre dimostrata verso la valorizzazione delle tradizioni alimentari e culturali, l’impegno per la salvaguardia della biodiversità e la promozione di un modello di consumo orientato alla riduzione dell’impatto e dello spreco.

Acquistare prodotti attraverso l’e-commerce, secondo uno studio curato da Rete Clima, implica inoltre una riduzione dell’impatto ambientale pari al 37% rispetto alla spesa effettuata nei canali “tradizionali”.

La certificazione LEED

L’approccio orientato al rispetto ambientale, al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2 è valso al sito la certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), il riconoscimento più diffuso a livello mondiale per quanto riguarda l’edilizia sostenibile, con livello di attestazione Gold.

La nuova sede, alimentata da energia elettrica proveniente al 100% da fonte rinnovabile, è dotata anche di un sistema fotovoltaico di ultima generazione in grado di generare oltre metà del fabbisogno energetico compensando l’approvvigionamento di energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili. Gli accorgimenti strutturali adottati nella progettazione sono volti a efficientare i consumi energetici, compresa una gestione responsabile delle risorse idriche, garantita da un innovativo impianto di raccolta delle acque piovane.

Anche la scelta di Cassina De’ Pecchi risponde a una logica ambientale. Non solo la vicinanza con la linea metropolitana M2 di Milano la rende facilmente raggiungibile dai dipendenti, ma e’ anche collegata alla città attraverso un percorso ciclabile permettendo perciò di scegliere un tipo di mobilità più sostenibile, come anche quella elettrica grazie a diversi punti di sosta e di ricarica per mezzi elettrici.