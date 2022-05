Bruno Barbieri, "come risvegliare lo chef che c'è in ognuno di noi"

Lo chef Bruno Barbieri, tra i più amati e temuti giudici di MasterChef Italia , è il testimonial d'eccezione di Moulinex che per ispirare le persone nella preparazione di piatti sempre nuovi e sfiziosi e rispondere alle necessità di una cucina 3.0, annuncia due grandi novità nel mondo della cucina per veri gourmet . Stiamo parlando di Moulinex i-Companion Touch XL, la versione più hi tech del robot da cucina multifunzione ideale per i perfezionisti in cucina, e Cookeo Touch Wi-Fi il multicooker pratico, facile e veloce, per chi desidera ottenere ottimi risultati in poco tempo. Come sottolinea lo chef stellato , " avere qualcuno che fa il lavoro per te mentre tu in casa ti puoi occupare di altre cose", è una vera conquista . E non solo "la tecnologia è fondamentale per cucinare anche a casa", ma stimola la fantasia: " grazie a queste macchine che sono eccezionali ti viene sempre voglia di fare qualcosa di più e di più creativo ".

"dentro ognuno di noi c'è uno chef", parola di bruno barbieri

Vogliamo crederci...ma come fare a risvegliarlo questo chef? Semplice, con l'aiuto dei due nuovi arrivati della Moulinex, come ci spiega chef Barbieri. La rivoluzione in cucina non arriva solo dall'altissima tecnologia e dalle soluzioni più performanti firmate dal celebre marchio italiano, ma anche dalle rinnovate abitudini alimentari. "Il modo di alimentarci è cambiato, io consiglio sempre di seguire la stagionalità, dobbiamo ricordarci che il mare non è una fabbrica (in questo modo ci si ammala anche meno), le fragole non si mangiano a dicembre ma a giugno. Inoltre grazie a queste macchine possiamo non sprecare perché si dosano i quantitativi giusti e non butti via niente. Ricordiamo che la tradizione passa anche attraverso la tecnologia, oggi è più facile cucinare, sai cosa succede dall’altra parte del mondo, conosci il km zero, tutte queste conoscenze sono fondamentali. Ci piace cucinare e ricordiamoci che dentro ognuno di noi c’è uno chef, l’importante è provarci e divertirsi, alla fine viene sempre bene” e con questo incoraggiamento lo chef stellato ci ha offerto anche una dimostrazione pratica dell'uso dei robot di cui troviamo tutte le informazioni sul sito ufficiale di Moulinex (i-Companion Touch XL e Cookeo Touch Wi-Fi ).

le ricette del cuore e una community per scambiare idee e consigli

Last but not least, per non perdere le ricette del cuore, è possibile creare e organizzare i propri ricettari personali tramite l'app e ritrovarli poi direttamente sullo schermo del tuo Companion Touch. Inoltre Cookeo Touch Wi-Fi, grazie alla connessione, si aggiorna in automatico, ed è comodissimo per accedere a tutte le ricette proposte da Moulinex e dalla community. Il cuore della novità risiede proprio nell’integrazione dello schermo touch: l’intuitivo display suggerisce tantissime ricette e tutti gli step necessari per realizzarle, anche con supporto di foto e video per un successo… da portare in tavola! Inoltre, per la massima praticità, è possibile ottenere suggerimenti e ricette personalizzate in base agli ingredienti a disposizione.