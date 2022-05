Simone Biles, un reality show sulla leggendaria ginnasta americana

La famosa campionessa olimpica sarà la protagonista di una serie Snap Original Condividi

Un vecchio detto dice che dopo la tempesta arriva sempre il sole. E sembra proprio essere così per la ginnasta statunitense pluripremiata Simone Biles. Dopo la brutta esperienza ai Giochi Olimpici di Tokyo, in cui la campionessa ammise che “avrebbe dovuto abbandonare molto prima”, i problemi di salute mentale e i demoni che la perseguitavano da anni, a causa delle molestie subite dall’ex osteopata della nazionale statunitense, Larry Nassar, Simone Biles torna a sorridere. Uno dei tanti motivi è la serie tv prodotta da Snap Original, in cui la ginnasta sarà la protagonista assoluta. Daring Simone Biles, questo il titolo, è una serie reality composta da 10 episodi.

La trama La serie Daring Simone Biles, annunciata nel calendario 2022 della Snap Original, seguirà la vincitrice di 32 medaglie, tra olimpiche e mondiali, nella sua nuova vita, mentre prova a fare cose che non aveva mai fatto prima: dall’apicoltura al Dj’ing. Il progetto è prodotto per Snap da Big Breakfast e Kids at Play di Propagate Content, ma non si conosce ancora la data ufficiale di rilascio sulla piattaforma. Sui suoi disordini di origine psichiatrica, argomento che potrebbe essere centrale nella serie di prossima uscita, la Biles, in occasione del Mese di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale, ha dichiarato di dover “mettere il mio orgoglio da parte. Devo fare quello che è più giusto per me e concentrarmi sul mio benessere psicologico, per non mettere a repentaglio la mia vita. È per questo, in fondo, che ho deciso di fare un passo indietro e di ritirarmi”.

Snap conferma la seconda stagione di Charli vs Dixie In attesa di poter vedere Daring Simone Biles, la Snap ha confermato l’arrivo della seconda stagione di Charli vs Dixie, le due giovanissime TikTokers di fama mondiale. La seconda parte di questa seguitissima serie, prodotta dalla Westbrook Media, in collaborazione con la Five All In the Fifth Entertainment, dovrebbe essere rilasciata entro la fine del 2022. Le sorelle D’Amelio si sfideranno, ancora una volta, in vari giochi che metteranno alla prova non solo il loro coraggio, ma anche il loro ingegno e la forza fisica, mentre la squadra di amici famosi le giudicherà da bordo campo. Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla Snap, sono più di 20 milioni gli utenti che hanno visto la prima stagione di Charli vs Dixie. Che cosa dovranno affrontare questa volta le due influencer? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.