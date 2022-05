La Pupa e il Secchione 2022, chi sono i vincitori. FOTO

3/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @marialauradevitisfans

Edoardo Baietti, piacentino, classe 1995, è il “secchione” in coppia con Maria Laura de Vitis. Il giovane, appassionato di studi classici, è laureato in Filosofia e in Psicologia e, nonostante l'età, vanta già un contratto come docente universitario

Barbara d'Urso, le foto più belle della conduttrice de La pupa e il secchione