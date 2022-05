Chi è Mila Suarez, concorrente de La Pupa e il Secchione 2022

Mila Suarez, chi è

approfondimento

Mila Suarez è nata a Casablanca in Marocco nel 1988 e quindi ha 33 anni. Non si hanno informazioni precise in merito al suo nome, se sia effettivamente Mila Suarez o se abbia adottato invece un nome d'arte. Secondo recenti indiscrezioni l'influencer si chiamerebbe in realtà Lalla Nadia. Da adolescente trascorre la sua vita viaggiando tra Marocco, Italia e Spagna e una volta raggiunta la maggiore età si trasferisce definitivamente nel nostro paese, a Parma. Proprio qui inizia ad essere soprannominata la “Belen di Parma”, per la somiglianza con la showgirl argentina. Per mantenersi lavora come cameriera, barista e anche come modella. Inizia a far parlare di sé per un presunto flirt con Fabrizio Corona, che la porta ad essere fotografata e invitata agli eventi mondani. Nel 2013 partecipa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Eugenio Colombo. Nel 2017 fa parte del cast di “tentatrici” nel reality Temptation Island. Nel 2019 la modella è stata tra i concorrenti del Grande Fratello 16. Oggi Mila Suarez fa parte del programma La Pupa e il Secchione, dove fa coppia con Mirko Gancitano, compagno di Guenda Goria e migliore amico dell'ex fidanzato dell'influencer marocchina, Alex Belli.