Orietta Berti nonna bis. Anche il nome della nipote inizia con la O

La seconda nipotina di Orietta Berti è nata sabato 30 aprile alle 6.15. Ad annunciarlo è stata la stessa artista su Instagram. “Io e Osvaldo siamo felicissimi e come per Olivia siamo già innamoratissimi della nuova pupetta di famiglia” ha scritto la cantante, parlando di una grande emozione, indescrivibile, che “riempie il cuore di gioia e positività. Essere nonni è davvero una magia”. La cantante, 78 anni, si è poi congratulata con mamma Lia e papà Otis, e ha ringraziato il reparto maternità ed ostetricia dell'Ospedale Franchini di Montecchio Emilia. A Verissimo Orietta Berti aveva rivelato di aver saputo della gravidanza solo due mesi fa . “Io ammetto che non mi ero accorta di nulla: vedo poco mia cognata e, quando ci incontriamo, indossa sempre il cappotto” aveva spiegato. In famiglia tutti i nomi dei membri e persino degli animali domestici cominciano con la O, come vuole la loro tradizione. La mamma di Orietta Berti, infatti, si chiamava Olga, il nonno Oreste e lo zio Oliviero. All'appello non potevano mancare i due cani Otello e Olimpia .

Un periodo di grandi soddisfazioni per Orietta Berti. Oltre alla gioia di essere di nuovo nonna, la cantante è protagonista insieme a Sandra Milo e Mara Maionchi di Quelle brave ragazze, un viaggio on the road in arrivo su Sky e in streaming su NOW da giovedì 19 maggio. Il programma, produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine da un’idea di Mara Maionchi, racconterà il viaggio in Spagna delle tre protagoniste, icone dello spettacolo. Le tre si cimenteranno tanto in esperienze per loro fuori dal comune, quanto in momenti più quotidiani. Un modo per conoscere persone, usanze e culture a loro estranee e per concedersi una vacanza davvero memorabile. “Mara la conosco benissimo da tanti anni, con Sandra ci siamo incontrate solo qualche volta ma la stimo tanto” aveva rivelato Orietta Berti, specificando poi che in quanto Gemelli è una persona curiosa per natura. Ad accompagnare le tre protagoniste ci sarà un autista tuttofare, che sarà pronto a soddisfare qualsiasi bisogno delle viaggiatrici.