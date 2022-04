Teatro, al Menotti di Milano una personale su Alessandro Benvenuti

Fino al 5 maggio, il Teatro Menotti di Milano dedica una personale ad Alessandro Benvenuti. Difficile definire il teatro dell’attore toscano, volto molto conosciuto e autore di testi per la scena senz’altro assimilabili per il linguaggio tagliente, ironico, corrosivo, ma mai ripetitivi. Benvenuti che si definisce autore comico, ma non attore comico, nei suoi spettacoli si cala in personaggi estrapolati dalla vita di tutti i giorni e trasformati in archetipi del disagio e della tragicomicità contemporanea