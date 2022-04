Don't Say Gay, il governatore della Florida firma legge contro Disney

Ron DeSantis ratifica il testo che nel parlamento dello Stato aveva ottenuto 70 voti a favore e 38 contrari. Cancellato il Reedy Creek Improvement District. Ma le ricadute rischiano di non pesare solo sulla multinazionale Condividi

La Florida ha deciso di fare sul serio contro la Disney. Il governatore Ron DeSantis ha firmato la legge che cancella il distretto auto-governato dalla multinazionale a Orlando, in risposta alla presa di posizione della stessa Disney contro la cosiddetta legge “Don’t Say Gay”.

Legge approvata a larga maggioranza leggi anche Don’t Say Gay, la Florida cancella i privilegi legali della Disney La decisione della Florida, approva ad ampia maggioranza dal congresso dello Stato (70 voti favorevoli contro 38 contrari), scioglie il Reedy Creek Improvement District, un’area di quasi 40 miglia quadrate tra le contee di Orange e Osceola al cui interno sorgono i parchi tematici e i resort della Disney. Il distretto era stato creato nel 1976 e al suo interno la Disney aveva facoltà di imporre le proprie regole sull’utilizzo del terreno e autotassarsi per fornire servizi. “Non mi sento a mio agio nel sapere che quel tipo di agenda ottiene un trattamento speciale nel mio Stato – ha detto DeSantis – Non posso accettarlo. Ecco dunque che questo decreto pone un limite”.

LA LEGGE DON'T SAY GAY leggi anche Don't Say Gay, sciopero dipendenti Disney: Isaac e Hawke si schierano Il contrasto tra la Disney e lo Stato della Florida è sorto intorno alla cosiddetta legge Don’t Say Gay, che tra le altre cose impedisce le discussioni sull’identità di genere e l’orientamento sessuale nelle classi scolastiche che vanno dalla materna fino alla terza elementare e richiede che qualsiasi discussione nelle classi successive sia appropriata all’età degli alunni fornendo ai genitori il potere di fare causa ai distretti scolastici per supposte violazioni della norma.

LE PROTESTE E LA PRESA DI POSIZIONE DELLA DISNEY leggi anche Buzz Lightyear, il bacio gay reinserito nel film Pixar La Disney aveva in una prima fase evitato di prendere posizione sulla legge, salvo poi cambiare orientamento a seguito di una forte ondata di proteste da parte dei propri dipendenti appartenenti alla comunità Lgbtqia+ e di altri che si erano uniti a una questione diventata sempre più pubblica e mediatica grazie anche all’appoggio di diverse star. A quel punto, la Disney ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui si impegnava a utilizzare la sua influenza per rovesciare la legge.

LA REAZIONE DI DESANTIS leggi anche Don't say gay, i Marvel Studios contro la legge della Florida DeSantis, però, non ha gradito questa posizione e in una conferenza stampa l’aveva definita una provocazione, aggiungendo: “Siete un’azienda con sede a Burbank, in California, e intendete utilizzare il vostro potere economico per attaccare i genitori nel mio Stato? La vediamo come una provocazione e ci opporremo”. Il governatore ha poi citato dei video di meetings su Zoom interni alla compagnia, nei quali, tra le altre cose, si parlava di aggiungere argomenti queer ai contenuti programmati. “Non penso che Walt (Disney, ndr) sarebbe felice di ciò che sta accadendo nella sua compagnia”, ha detto. Già in passato, il governatore aveva accusato la Disney di “tentare di imporre un’ideologia woke nel nostro Stato. La consideriamo una minaccia significante – aveva detto a Fox & Friends a inizio aprile – Questa cultura woke distruggerà il nostro Paese se la lasciamo correre incontrastata”.