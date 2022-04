Timothée Chalamet al Coachella con Sarah Talabi: è la nuova fidanzata?

L'attore, da vero party boy, si è immerso nell'esperienza del festival musicale mescolandosi tra la folla fino a notte fonda accompagnato da diverse modelle tra cui potrebbe esserci una nuova fiamma Condividi

Timothée Chalamet è stato uno degli avvistati speciali del primo weekend del Coachella, evento musicale californiano la cui rilevanza globale va ben oltre l'aspetto meramente musicale. Ritrovo per le star e i volti più e meno noti dello showbiz internazionale, la kermesse musicale ha rivelato scenari interessanti anche per gli appassionati di gossip che da giorni si interrogano sui movimenti della star di Dune che è stata beccata in compagnia di diverse ragazze tra cui la modella di Victoria's Secret Sarah Talabi. Alcune voci hanno parlato di un bacio tra Chalamet e la ventiduenne di origini nigeriane durante il concerto di domenica sera ma al momento non ci sono commenti sull'accaduto da parte dello staff dell'attore. Coachella 2022, il diario dal Festival della nostra inviata in California

Timothée Chalamet e Sarah Talabi al Coachella approfondimento Timothée Chalamet, la prima foto nei panni di Willy Wonka In attesa del secondo fine settimana di musica, il Coachella Festival continua a tenere banco tra le cronache, soprattutto quelle rosa, secondo le quali al Festival sarebbe scoccata la scintilla tra Timothée Chalamet e Sarah Talabi, beccati a ballare e a baciarsi durante il set di The Weeknd e degli Swedish House Mafia, headliner di domenica 17 aprile.

Chalamet, che è stato avvistato anche dai fan che gli hanno prontamente rubato qualche scatto immediatamente condiviso sui social media, è stato oggetto di attenzioni anche per le sue accompagnatrici della serata. Da vero party boy, l'attore si è spostato nel pubblico passando del tempo con diverse modelle, tra cui Chantel Jeffries e Cindy Wolf. Successivamente, il giovane idolo si sarebbe fermato nella sezione Vip di Neon Carnival in compagnia dei colleghi Jared Leto, Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire ma è stato l'incontro con la Talabi ad attirare l'attenzione degli osservatori che avrebbero scattato anche una foto ai due mentre si baciavano e si scambiavano effusioni.

L'ultima storia ufficiale con Lily-Rose Depp approfondimento Timothèe Chalamet e Lily Rose Depp pizzicati ancora insieme a New York Se dallo staff di Chalamet non sono arrivati commenti sull'accaduto, Sarah Talabi ha invece scritto qualcosa sulla serata sul suo profilo Instagram che conta un milione e mezzo di follower. Nelle Stories, la modella ha descritto con entusiasmo l'esperienza del Coachella dove ha preso parte al Revolve Festival e altre feste private. La ventiduenne ha confermato di essere lei nella foto dissipando l'equivoco che la persona ritratta potesse essere sua sorella gemella Leah. Insomma, non ci sono smentite da parte della Talabi, candidata a possibile nuova fidanzata di Timothée Chalamet che da quando ha raggiunto la popolarità internazionale ha fatto strage di cuori annoverando tra i suoi flirt diverse bellissime del mondo dello spettacolo. L'ultima relazione ufficiale dell'attore candidato all'Oscar è stata quella con Lily-Rose Depp, una love story nata sul set di The King, prima tenuta segreta e poi uscita allo scoperto, terminata più o meno dopo il lockdown quando l'attore fu sorpreso in compagnia dell'attrice Eiza Gonzalez. Da allora Chalamet è stato avvistato solo sui set e sui red carpet degli eventi più prestigiosi del settore ma la prossima estate potrebbe riservare molte sorprese.