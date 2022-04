Ewan McGregor sposerà Elizabeth Winstead, sua collega di set in "Fargo"

Ewan McGregor, la storia con Elizabeth Winstead

"Sono più innamorati che mai e avere il loro primo figlio insieme l'anno scorso ha rafforzato il loro legame" ha rivelato una fonte in esclusiva a Page Six. Appena un mese dopo la premiere della terza stagione di Fargo, nell'aprile 2017, Mary Elizabeth Winstead annunciò il divorzio dal marito Riley Stearns, dopo sette anni di relazione. “Ho divorziato un paio di anni fa, il che è stato spaventoso e folle per me perché stavo con la stessa persona da quando avevo 18 anni, ed era tutto ciò che conoscevo” spiegò alcuni anni dopo l'attrice a Glamour UK. “Per me è stato importante essere d'accordo con il cambiamento, accettare che è una cosa buona che va bene non sapere dove ti porterà”. Successivamente, nell'ottobre 2017, McGregor e Winstead sono stati avvistati insieme per le strade di Londra. Venne riferito che l'attore di Trainspotting si era a sua volta separato dalla moglie Eve Mavrakis, con la quale stava insieme dal 1995 e dalla quale aveva avuto quattro figlie: Clara Mathilde, Esther Rose, Jamyian e Anouk, le ultime due adottate. Un rappresentante dell'attore giustificò il divorzio parlando di “differenze inconciliabili”, specificando che si era già separato da Mavrakis prima di uscire con Winstead. Nel 2019 Ewan McGregor ha acquistato una casa insieme alla compagna nell'area del Topanga Canyon di Los Angeles e un anno dopo ha finalizzato il divorzio dalla ex moglie. “Non volevano ostentare la loro relazione, quindi hanno scelto una zona tranquilla dove le celebrità possono nascondersi – disse una fonte a Radar - Vivono insieme da un po' di tempo e hanno parlato del futuro. È stata una strada accidentata, ma sono molto convinti della loro relazione e desiderano fare il passo successivo”. Nel giugno 2020 McGregor e Winstead hanno avuto il loro primo figlio insieme, Laurie.