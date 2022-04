Cristina Chiabotto annuncia su Instagram la seconda gravidanza

Cristina Chiabotto, 35 anni, ha rivelato su Instagram di aver trascorso la Pasqua in famiglia. Poi ha rivelato “la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita”. La conduttrice ha così annunciato che presto saranno in quattro : lei, il marito Marco Roscio, la piccola Luce di 11 mesi e il futuro bebé. Immancabile a completare la famiglia, il cagnolino Paper. “Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita” ha scritto la futura mamma bis sul social. Tanti gli auguri di fan e amiche vip dell'ex Miss Italia. Eleonora Pedron, Francesca Barra, Alessia Mancini, Nicoletta Romanoff ma anche Elena Barolo e Alessia Ventura.

Cristina Chiabotto, l'amore per Marco Roscio

Quanto Cristina Chiabotto ha incontrato il manager piemontese Marco Roscio era da poco uscita dalla lunga relazione con l'attore Fabio Fulco. Dodici anni insieme, poi la dolorosa rottura. Cristina e Marco si sono sposati nel 2019 alla Reggia di Venaria, poi nel 2021 è venuta al mondo la piccola Luce Maria. Il secondo nome è quello della nonna della showgirl, scomparsa a causa del Covid. “Sono sicura che dietro questo dono ci sia mia nonna” aveva raccontato a Verissimo, spiegando quanto fosse importante sua nonna per lei. “Il ciclo della vita continua. Per un'anima che va via, un'anima arriva", aveva detto Cristina Chiabotto a Silvia Toffanin. "Marco è felice, è veramente il completamento di una favola” aveva raccontato lei sempre a Verissimo, rivelando di come il loro amore fosse nato da un'amicizia. Entrambi frequentavano lo stadio di Torino, tifosissimi della Juventus. Poi l'amicizia, inaspettatamente, è diventata amore. “Lui è molto maturo, quello che ho sempre cercato in un uomo. C'è un'alchimia speciale tra di noi, mi ritengo molto fortunata".