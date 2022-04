Carla Fracci, alla Scala serata di Gala in ricordo dell'étoile. VIDEO

Giselle, Giulietta, Gelsomina, Aurora, Winnie. Il programma ha ripercorso, passo dopo passo, i ruoli che hanno segnato di più la vita e carriera dell'étoile scomparsa il 27 maggio dello scorso anno. In scena anche coreografie create appositamente per lei e consegnate per sempre alla storia della danza. Un abbraccio corale che ha visto esibirsi primi ballerini, solisti e tutto il Corpo di Ballo della Scala. Con loro anche Roberto Bolle, Alessandra Ferri, Marianela Nuñez e Carsten Jung