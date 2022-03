Fedez è stato dimesso dall'ospedale: "Sto bene"

Fedez è stato dimesso dall'ospedale dove era stato operato per un tumore al pancreas. Il cantante si trovava al San Raffaele di Milano e aveva raccontato ai fan di aver scoperto la malattia solo pochi giorni prima. Due giorni dopo l'intervento, aveva fatto sapere di stare bene e di non vedere l'ora di tornare a casa insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai due figli della coppia, Leone e Vittoria. "Oggi è un buon giorno", ha commentato l'imprenditrice postando un suo selfie su Instagram.

La malattia

Il cantante aveva spiegato di essere malato dopo alcuni giorni di silenzio sui social che avevano insospettito i fan. “Mi è stato trovato un problema di salute”, aveva detto in un primo momento, senza specificare cosa fosse. I chiarimenti sono arrivati poi, con un post su Instagram. “Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”, aveva scritto dopo l'intervento, aggiungendo che gli era stata asportata una parte del pancreas. “Bello uscire dall’ospedale”, ha detto oggi, dopo le dimissioni. Al suo fianco, c’era la moglie Chiara Ferragni, che nei giorni il cantante ha ringraziato definendola la sua “roccia”.