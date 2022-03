Ucraina, Fabio Rovazzi in missione con Unicef in Moldavia

Il videomaker partirà per incontrare i bambini delle famiglie fuggite dal Paese in guerra e visitare alcuni progetti che l'Unicef sta realizzando a sostegno dei profughi

Fabio Rovazzi partirà per la Moldavia il 26 marzo, per una missione dell'Unicef Italia - di cui è testimonial - nella quale incontrerà i bambini e le famiglie dell'Ucraina in fuga dal Paese invaso dalle forze russe (LO SPECIALE). Con Rovazzi ci sarà il Direttore generale di Unicef Italia Paolo Rozera.