Katheryn Winnick lancia una fondazione a supporto dell'Ucraina

Katheryn Winnick, il suo aiuto all'Ucraina

“Sono stata in Ucraina alcuni mesi fa come ospite personale del presidente Volodymyr Zelensky, per un viaggio di 10 giorni con l'intero governo per celebrare i 30 anni dell'Ucraina. Vedere la quantità di energia, orgoglio e nazionalismo che il popolo ucraino dimostrava nelle strade è stato bellissimo. La mia famiglia è molto orgogliosa di essere ucraina, quindi è stato surreale sapere di essere stati bombardati", ha detto la star di Vikings a THR, in occasione dei recenti DGA Awards. “Sono in contatto con il team del presidente Zelensky quasi quotidianamente, ricevo molti aggiornamenti ed è straziante vedere cosa sta succedendo. Non posso credere che viviamo in un secolo in cui uomini, donne e bambini innocenti vengono assassinati proprio davanti ai nostri occhi”. Winnick ha confermato a THR di aver collaborato con sua madre per lanciare la Winnick Foundation, per raccogliere fondi per i soccorsi al popolo ucraino. “È davvero importante aiutare coloro che sono sul campo per continuare a combattere", ha detto, aggiungendo che la sua famiglia in Canada sta accogliendo rifugiati e li sta aiutando con cure mediche e forniture. Per quanto riguarda Zelensky, Winnick lo ha elogiato come "la nostra voce del popolo", aggiungendo: "È il nostro leader e non so dove saremmo senza di lui. Ha riunito il mondo intero".