'Facile Ristrutturare' in collaborazione con 'Every Child Is My Child', la Onlus presieduta da Anna Foglietta, ha presentato a Milano il progetto FACILE SOGNARE. Si tratta di un progetto che ha come obiettivo la ristrutturazione di tre spazi dedicati alla tutela dell’infanzia a Milano, Roma e Napoli per dare la possibilità a bambini e ragazzi di vivere in un contesto accogliente.

L’obiettivo è aiutare minori in difficoltà temporaneamente allontanati dalle proprie famiglie a causa di dinamiche gravemente conflittuali. Il progetto punta alla completa ristrutturazione di tre spazi dedicati alla tutela dell’infanzia, individuati da 'Every Child Is My Child Onlus' con un impegno complessivo da parte di 'Facile Ristrutturare' di 300.000 euro.



Il primo intervento prevede la ristrutturazione di un edificio a Milano e coinvolge la comunità ControVento individuata dalla onlus di cui Anna Foglietta è presidente. Nata 5 anni fa per accogliere i bambini siriani in fuga dalla guerra, ‘Every Child is My Child’ ha oggi diversi progetti anche in Italia, come, appunto, 'FACILE SOGNARE'.

“Siamo nati per sostenere la causa siriana" ci ha raccontato Anna Foglietta dopo la conferenza stampa. "Abbiamo una scuola che all’inizo era una struttura piuttosto fatiscente che accoglieva 15 bambini. Ora ci sono ben 80 ospiti, alcuni di loro sono diversamente abili e la struttura è diventata bellissima, ha una cucina e c’è la possibilità di accogliere anche i genitori per dare loro l’opportunità di fequentare una scuola serale o laboratori di informatica. Insomma il tentativo è quello di integrare i bambini siriani in quella che è la cultura turca affinché possano diventare futuri studenti delle scuole turche. Ma abbiamo tantissimi progetti anche qui in Italia e ‘FACILE SOGNARE' è uno di questi. Abbiamo individuato tre luoghi simbolo di Roma, Milano e Napoli da ristrutturare per poter accogliere i bambini in casa famiglia, bambini con alle spalle situazioni di violenza ma che attraverso questi ambienti confortevoli potranno secondo me alleviare la loro condizione.”

Ma la storia, purtroppo, si ripete e come 5 anni fa ‘Every Child is My Child’ è nata per sostenere le vittime della guerra in Siria, ora Anna Foglietta e la sua onlus danno supporto alle vittime di oggi, gli ucraini in fuga da una nuova guerra. E lo fanno attraverso l'associazione Soleterre.

L'arte come elemento fondamentale di crescita

E saranno proprio i bambini, con la loro immaginazione e i loro desideri, a indirizzare il team di architetti nella scelta di colori, arredi, modelli, finiture. Progettazione qualitativa e funzionale dunque, e con un importante ruolo giocato dall’arte. Ogni ristrutturazione prevede infatti il coinvolgimento di un artista, a partire da Elena Salmistraro a Milano che, sulla base delle suggestioni condivise dai bambini e dai ragazzi, immaginerà con loro un’opera murale.

“La bellezza salverà il mondo", ci dice Anna Foglietta citando Dostoevskij, "ma il mondo deve salvare la bellezza. Sono convinta che educando i nostri figli alla bellezza alimenteremo un circolo virtuoso creando armonia.”

La volontà è quella di provare a rendere “facile” la possibilità di “sognare” a minori che si trovano a vivere una condizione di estrema difficoltà.

L'impegno nel territorio e per la sua comunità

Ogni intervento di 'FACILE SOGNARE' si articola in un arco temporale di 4-5 mesi, seguendo i tempi necessari ai lavori di ristrutturazione. La tappa di Milano con inizio ad aprile sarà terminata a luglio, quella di Roma è in programma tra maggio e settembre, mentre il progetto di Napoli si svolgerà tra giugno e novembre.

“Per un’azienda come la nostra è doveroso impegnarsi verso la comunità in cui operiamo, con coerenza ed efficacia”, afferma Loris Cherubini, co-fondatore di Facile Ristrutturare. “FACILE SOGNARE rappresenta il nostro desiderio di dare alla collettività un aiuto reale che vada di pari passo con la crescita che sta vivendo la nostra azienda”. Prosegue Giovanni Amato, co-fondatore di Facile Ristrutturare: “Abbiamo deciso di mettere a disposizione quello che meglio sappiamo fare, il nostro know-how e la nostra esperienza nell’ambito delle ristrutturazioni. La scelta di legarci al mondo dell’infanzia deriva invece dalle nostre storie personali, avendo sperimentato – anche se in contesti diversi – cosa significhi sperare di poter crescere in un ambiente sereno, privo di conflitti”.