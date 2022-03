Anna Foglietta con Every Child is My Child e Soleterre per l'Ucraina

Da anni è impegnata nel supporto ai minori con l’associazione Every Child is My Child, Anna Foglietta, attrice di successo, più volte candidata ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. In questi giorni di conflitto, con l'Ucraina al centro di una grande emergenza anche umanitaria, Every Child is My Child ha unito le sue forze a quelle della ong Soleterre.

EVERY CHILD IS MY CHILD INSIEME CON SOLETERRE PER L’UCRAINA

“Abbiamo fatto un protocollo d'intesa con Soleterre una ong che opera sul territorio ucraino da più di 20 anni, aiutando i bambini malati oncologici. Finora ne abbiamo portati in italia più di 50, quindi c'è stato bisogno di un grande dispendio economico, tra l'ospedale San Mattia di Pavia, il Bambin Gesù di Roma, altre strutture a Brescia. Perché non è che prendi il bambino e lo curi e basta. Prendi il bambino, insieme alle loro famiglie, gli devi dare un sostentamento che è un sostentamento sul lungo periodo. Per cui insomma c'è bisogno di un dispendio economico incredibile”.

Capace di maschere tragiche e comiche, versatile e talentuosa, Anna Foglietta, è piena di slancio, mentre racconta l’importanza di portare un aiuto concreto ai bambini dell’Ucraina.