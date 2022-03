Chiara Ferragni parlerà di salute mentale in un talk tutto femminile

Il 18 Marzo a partire dalle ore 11 l'imprenditrice digitale condurrà un incontro per trattare temi come l'autostima e l'empowerment femminile

Chiara Ferragni condurrà un talk dedicato alla salute mentale. L'appuntamento è per il 18 Marzo a partire dalle ore 11. Con l'imprenditrice ci sarà anche Danila De Stefano, CEO & Founder Unobravo: le due racconteranno i progetti della start up vincitrice dell’iniziativa nata grazie alla campagna Forti Insieme di Pantene.

Danila De Stefano, 29 anni, nel 2019 ha creato la startup Unobravo che permette agli utenti di trovare uno psicologo online tra più di 1000 professionisti). È stata lei ad aggiudicarsi il concorso per imprenditrici lanciato nel luglio 2021 da Chiara Ferragni e Pantene, con LVenture Group. “Sono felice e grata per questo importante riconoscimento, che ci dà ancora più slancio per continuare a lavorare e perseguire la nostra visione di abbattere lo stigma sui temi di salute mentale e rendere la psicologia più accessibile e vicina alle persone” aveva commentato l'imprenditrice. “Ritiro il premio anche a nome di tutte le donne di Unobravo che costituiscono il 68% del nostro core team e il 93% dei nostri psicologi”. Adesso Chiara Ferragni e Danila De Stefano condurranno un talk tutto al femminile trasmesso in diretta su @capellipantene e su @unobravo_net.

Chiara Ferragni e l'importanza della salute mentale

Nel 2021 Chiara Ferragni ha raccontato ai suoi follower di essere in cura da uno psicologo. “Da tre anni vedo uno psicologo una volta alla settimana” ha spiegato ai suoi follower, per sottolineare quanto sia importante occuparsi della propria salute mentale. “Ho sempre cercato di affrontare le mie paure e di capire pian piano la mia mente e da cosa certi meccanismi siano scaturiti. Negli ultimi tre anni mi sono fatta uno dei regali più grandi per capirmi: vedo uno psicologo una volta alla settimana, esperienza che consiglio a tutti”. Chiara Ferragni ha raccontato ai suoi follower di soffrire di ansia e attacchi di panico. “Sì, ansia anche ora, in certi momenti. Mentre di attacchi di panico ho sofferto un po’ nel 2015 quando ero a Los Angeles e mi sentivo sola e lontana dalle persone che veramente mi amavano. Sono riuscita a superarli buttandomi a capofitto nelle mie paure, ma ogni esperienza è naturalmente diversa. Ora quando mi viene un po’ di ansia - da quando ho figli mi succede spesso - cerco di concentrarmi sul lavoro o su altro, di non focalizzarmi sull'ansia”.