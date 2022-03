La regista Vera Krichevskaya: "Giornalismo in Russia vive era oscura"

La regista e produttrice russa, che ha realizzato "F@CK THIS JOB", documentario su Dozhd TV, tv russa indipendente chiusa il 4 marzo, ci ha raccontato cosa significa fare giornalismo indipendente in Russia, oggi. Questo suo ultimo documentario sarà presentato alla XV edizione del Pordenone Docs Fest - Le voci del documentario, in programma dal 6 al 10 aprile Condividi

"Questa televisione - Dozhd TV - è stata un miracolo. Ha funzionato per undici anni in Russia come unico canale indipendente. Ed è sopravvissuta fino a pochi giorni fa, al regime di Putin. Ho visto quanto è stato importante parlare alle persone attraverso questa televisione: riuscire a mantenere un giornalismo indipendente in Russia è veramente qualcosa di unico. Ho sempre creduto che tutto il mondo dovesse conoscere questa storia: ecco perché ho realizzato "F@CK THIS JOB". Vera Krichevskaya, regista e produttrice russa, mette sempre al centro del suo lavoro e delle sue ricerche ciò che accade nel suo paese. In un'intervista a Sky Tg24, all'interno della rubrica Wow, ha raccontato che cosa significa - soprattutto ora - provare a fare informazione indipendente in Russia.

"Inizialmente volevo raccontare la situazione generale in tutta la Russia, partendo dal ruolo di Dozhd TV, un canale che è stato chiuso per tre volte ma che ha comunque continuato a fare informazione, nonostante tutte le difficoltà. Poi volevo anche descrivere la fondatrice della televisione, che è un personaggio: una figura molto glam, una signora molto ricca che nel corso del tempo è diventata una lottatrice, una donna che si batte per dare notizie indipendenti. La storia di questo documentario rappresenta ciò che è accaduto a noi in questi ultimi 10 anni: io ho utilizzato Natasha Sindeeva, la fondatrice, per far vedere che cosa è successo alla Russia e come siamo arrivati a questo punto. Passo dopo passo faccio vedere come siamo arrivati a questa guerra" dice la regista.

"Non è affatto facile parlare di politica e fare documentari in Russia. Non si trova del denaro per produrre materiali di questo tipo. Non posso dire che è pericoloso, ma ci sono tanti ostacoli, tutti diversi, per fare un film. Per quanto riguarda questo mio ultimo lavoro - F@CK THIS JOB - ma anche "The man who was too free", documentario su Boris Nemtsov, posso dire che non è mai stata un'opzione NON fare questi film. MAI. So che è una missione" confida la regista.

Quando sarà libera la Russia? Le chiediamo. E lei: "Non lo so, è una domanda esistenziale e non ho una risposta. Mi piacerebbe dire 'sì, la Russia sarà libera' e spero anche che si possa tornare a lavorare come succedeva negli anni Novanta. Adesso è un'era oscura e francamente non ho speranze, non vedo la luce alla fine del tunnel. Tutto il giornalismo indipendente è stato ucciso in Russia, è impossibile lavorare, siamo sotto legge marziale. Vorrei che la Russia fosse libera, ma non so se e quando questo accadrà".