"Tutti parlano di Jamie", musical-racconto che va oltre i pregiudizi

La storia di Jamie, sedicenne inglese con il sogno di esprimere sé stesso attraverso abiti femminili. Una battaglia contro i pregiudizi. Ma soprattutto il desiderio di superare ogni barriera, affinché ognuno possa sentirsi libero di raccontarsi, senza paure: "Tutti parlano di Jamie" è un musical sulla storia di un ragazzo che vuole diventare Drag Queen ma è anche un messaggio per chi, ancora, non ha trovato il coraggio per raccontarsi. Il musical è in scena al Teatro Brancaccio di Roma fino al prossimo 3 aprile

Un manifesto sull'inclusività, per le nuove ma anche le vecchie generazioni: il messaggio che dà il musical "Everybody's Talking About Jamie - Tutti parlano di Jamie", in scena al Teatro Brancaccio di Roma fino al prossimo 3 aprile, è per tutti.

L'importanza di essere sé stessi, sempre

Parte dalla storia, personale, di Jamie, sedicenne inglese che vuole semplicemente essere sé stesso, ma in abiti non canonici. O meglio: abiti a cui la società lo vuole associare. Ma Jamie ama vestirsi da donna e diventare una Drag Queen, perché lui si sente così e non vuole avere paura a raccontarlo a tutti. Un messaggio universale che parte dalla storia vera di Jamie Campbell, adolescente inglese di Sheffield, in Gran Bretagna, che si presenta al ballo di fine anno con degli abiti da donna. Un ruolo molto importante, per realizzare questo sogno, è quello della madre di Jamie, Margaret, e dei suoi amici, sempre vicini al sedicenne. Sarà proprio la madre, nonostante il modesto lavoro, a regalare al figlio il costosissimo vestito per il ballo di fine anno e un paio di iconiche scarpe rosse con tacchi a spillo. Un regalo che le permette di dire Jamie: "Ora vai e trova la tua strada con queste, io sarò sempre al tuo fianco".