Grande Fratello VIP, i concorrenti in nomination lunedì 28 febbraio

Sfida al televoto per Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno

Alfonso Signorini si appresta a riaprire la porta rossa della casa più spiata d’Italia per raccontare ai telespettatori gli avvenimenti degli ultimi giorni, in studio Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in qualità di opinioniste.

L’ultimo appuntamento con il reality-show ha visto i concorrenti prendere parte a nuove nomination decretando i tre inquilini a rischio eliminazione, ovvero Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno.

L’esito del ballottaggio sarà svelato nel nuovo appuntamento in programma lunedì 28 febbraio.