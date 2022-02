Anne Hathaway in vacanza a Roma con la famiglia

L’attrice premio Oscar per Les Misérable è stata avvistata in vacanza a Roma in compagnia del marito e del figlio Jack. Per lei visita tra le bellezze della Capitale, le sue Chiese e i suoi giardini, ma anche gli immancabili piaceri della tavola tutta italiana Condividi

In attesa di vederla recitare al fianco di Jared Leto nella nuova serie WeCrashed in arrivo il prossimo 18 marzo 2022, l’attrice statunitense si è concessa una mini vacanza in Italia. Anne Hathaway è stata immortalata nelle scorse ore mentre passeggiava per le strade di Roma, in compagnia del marito Adam Shulman e del piccolo figlio Jack di soli 2 anni. Non si sa se in viaggio con loro è partito anche il primogenito Jonathan nato nel 2016, visto che al momento non compare in nessuna foto.

Anne Hathaway in vacanza a Roma approfondimento WeCrashed, Jared Leto e Anne Hathaway nel trailer della serie tv Vacanze romane per Anne Hathaway che nelle scorse ore è stata fotografata per le strade della Capitale insieme alla sua famiglia. Davanti ad una fontana, in elegante blazer blu, maglioncino grigio e jeans, Anne Hathaway si è mostrata raffinatissima, con tanto di lunga e morbida coda di cavallo, occhiali da sole e con berretto e foulard abbinati. L’attrice americana premio Oscar con il ruolo di Fantine in Les Misérables, ammirava le bellezze di Roma con in braccio il suo secondogenito Jack, la scorsa domenica 20 febbraio. Una vacanza Europea che non ha potuto che fare tappa nella culla della civiltà e nella cultura tutta italiana. Tra le visite di Anne Hathaway, anche un appuntamento alla Basilica San Clemente nel rione Monti, dove la star de Il diavolo veste Prada è arrivata, sempre elegantissima, in compagnia del marito Adam Shulman.

Anne Hathaway tra i piaceri della cucina italiana A cosa non rinuncia mai un visitatore quando arriva nella bella Italia? Ai piaceri della sua cucina. Immancabile l’appuntamento di Anne Hathaway come ospite di La Taverna dei Fori Imperiali. È lo stesso account Instagram ufficiale del noto ristorante a raccontare in diretta e con fotografia di rito, l’incontro con la star americana. “Questa domenica abbiamo avuto l’onore di ospitare uno dei sorrisi più belli di Hollywood, nonché attrice premio Oscar, Anne Hathaway! Si é dimostrata una vera appassionata di cucina e ha voluto che condividessimo con lei le ricette dei piatti che le abbiamo fatto assaggiare”.

Anne Hathaway reciterà in WeCrashed L’attrice statunitense sarà, tra poche settimane (dal 18 marzo 2022) nuovamente on air con un’inedita serie TV per Apple TV+ (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Si chiama WeCrashed e, basata sul celebre podcast di David Brown WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, la vedrà recitare nei panni di protagonista accanto all’altro premio Oscar Jared Leto. WeCrashed è una miniserie scritta e ideata da Lee Eisenberg e Drew Crevello che racconta l’ascesa e il declino di WeWork, una delle startup più famose al mondo, così come le vite delle persone che girano attorno a questa realtà. Mentre Jared Leto vestirà i panni di Adam Neumann, co-fondatore di WeWork, Anne Hathaway è la moglie Rebekah Neumann. La miniserie è attesa con ben 8 episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno.