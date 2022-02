Brividi diventa Delivery nell'esilarante parodia dei PanPers

Dopo il video "Ode al Farmacista" in cui facevano ironia sui No Vax, omaggiando degli eroi di questo periodo storico (i farmacisti), tornano i comici torinesi con un tributo ancora rivolto a una categoria protagonista della pandemia: quella dei riders e del delivery. Lavoratori al centro dell'attenzione per le scarse condizioni contrattuali ma che comunque ci hanno portato pasti caldi dei ristoranti che non potevamo più frequentare. Si spera che questa nuova clip possa sensibilizzare l’opinione pubblica

Come tutti i j’accuse mascherati da grasse risate di questi intelligenti e taglienti artisti, pure stavolta il loro video è anche un po' un pugno nello stomaco, specialmente per tutti coloro che fanno finta di niente, che non vogliono pensare a una delle categorie meno tutelate di oggigiorno. Non ci vogliono pensare perché, mentre affondano i denti nel panino caldo che il rider di turno gli ha appena portato sfrecciando in bicicletta per uno stipendio da fame, non vogliono rovinarsi la loro, di fame.

Dopo i No Vax, ancora una tematica sociale



approfondimento

Video Panpers sui Vaccini, la risposta del farmacista al No Vax

Dopo il video "Ode al Farmacista" in cui facevano ironia sui No Vax, vaccini, tamponi e via dicendo, omaggiando degli eroi di questo periodo storico (i farmacisti, appunto. Lo sottolineaiamo in stile for dummies perché non sia mai che qualcuno creda che invece per eroi intendevamo i No Vax...), il duo comico torna con un tributo ancora rivolto a una categoria che è stata assai protagonista in pandemia.



Una categoria di lavoratori sempre al centro dell'attenzione per le scarse condizioni contrattuali. Nonostante quelle condizioni, i rider comunque ci hanno portato pasti caldi dei ristoranti che non potevamo più frequentare a causa dell’emergenza sanitaria. Ci hanno portato il regalo di San Valentino da offrire al nostro partner in lockdown quando uscire era off-limits. Ci hanno consegnato libri a domicilio, panini, nigiri e bottiglie di vino. Mentre molti di noi cantavano sui balconi con lo striscione dell'arcobaleno e il motto "Andrà tutto bene".

Sarebbe ora che andasse tutto bene a loro, ai rider: dopo questi mesi in cui abbiamo visto quanto importante sia il loro lavoro, lo striscione adesso se lo meritano anche loro, quindi si spera che questa nuova clip - diventata già virale come qualsiasi cosa che esce dal cappello magico dei PanPers - possa sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema importante. Per far sì che dall'opinione pubblica sdegnata si arrivi a qualcosa di concreto, a trasformazioni nel mondo del lavoro. Solo l'opinione pubblica sdegnata e l'utente finale di un servizio che non ci sta più a certe condizioni, affiancandosi a chi lotta per averne di migliori, riescono a cambiare le carte in tavola, da che mondo è mondo.