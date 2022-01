Macaulay Culkin, star di "Mamma ho perso l'aereo", sposerà Brenda Song

Macaulay Culkin e Brenda Song presto sposi

Culkin, 41 anni, e Song si sono incontrati sul set di “Changeland” in Thailandia. Sono stati paparazzati per la prima volta nel 2017, mentre cenavano insieme da Craig's, un ristorante italiano a Los Angeles. Il mese successivo, l'attrice ha pubblicato una foto di gruppo su Instagram in cui posava insieme a Culkin. I due hanno un figlio, Dakota, nato nell'aprile dello scorso anno. Il nome del bambino è una dedica alla sorella dell'attore, morta in un incidente stradale nel 2008 a 29 anni. "Siamo felicissimi" avevano rivelato i neo genitori in una breve dichiarazione. I due sono molto discreti in merito alla loro vita privata: in occasione del 40esimo compleanno dell'indimenticato protagonista di “Mamma ho perso l'aereo”, però, Brenda ha deciso di condividere un messaggio speciale su Instagram. "Buon 40esimo compleanno a questo essere magico", ha scritto nella didascalia. "Potrei sedermi qui e scrivere all'infinito di quanto sei meraviglioso, gentile, amorevole, genuino, leale, onesto, brillante ed esilarante, e quanto sono grata di poter condividere e fare questa cosa della vita con te. Ma in primo luogo, mi ci vorrebbe un'eternità e in secondo luogo, non lo vedrai nemmeno perché non usi mai Instagram. Hahaha", ha aggiunto. "Sono la persona più fortunata del mondo perché sono amata da te."