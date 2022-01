Mario Balotelli, il fratello Enock sposerà Giorgia Migliorati VIDEO

Enock Barwuah, la proposta a Giorgia Migliorati

“È successo davvero! Non so se fossi più emozionato per la proposta o per essere riuscito ad organizzare tutto nei minimi dettagli! È stato un momento magico, circondato da amici e parenti speciali… voglio ringraziare tutti voi per le congratulazioni e vorrei fare un ringraziamento speciale al Borgo Glazel… non avrei potuto scegliere un luogo migliore per compiere questo passo!” ha scritto il calciatore su Instagram, mostrando il video della proposta. A immortalare il tutto ci hanno pensato gli amici della coppia, l’ex coinquilino del GF Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni. Nelle Stories Enock ha mostrato anche il momento in cui suo fratello Mario Balotelli gli ha fatto gli auguri davanti a tutti. “Ti auguro il meglio – ha detto SuperMario, tra le risate dei presenti – sono felice anche se non ci credete” ha scherzato.