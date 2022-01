Addio all'autore tv Paolo Taggi, aveva 65 anni

Tra i più prolifici autori televisivi a partire dagli anni Ottanta, si è spento Paolo Taggi. Dall'inizio di gennaio era ricoverato al Policlinico Gemelli a Roma dove è morto ieri. Era nato a Novara il 28 maggio 1956 ed era un profondo conoscitore della televisione italiana, cui aveva dedicato la professione e lo studio da docente. Garbato, preparato, a Taggi si devono tanti programmi che sono storia della tv, come ideazione di format o adattamenti da format stranieri. Una cinquantina di trasmissioni e di generi diversi portano la sua firma. Da Io confesso a Per un pugno di libri, da Il Grande Talk a Stranamore, Turisti per caso, Dove ti porta il cuore, La Talpa, Vuoi ballare con me?

E' stato direttore creativo di Endemol Italia e dell'area teorica della Scuola Autori Rai. Numerosi i libri, sempre a tema tv come Per un pugno di libri scritto con Andrea Salerno Morfologia dei format televisivi. Come si fabbricano i programmi di successo (Roma, 2007); Il Manuale della Televisione. Le idee, le tecniche, i programmi (Roma, 2003); Storie che guardano. Andare al cinema tra le pagine dei romanzi (Roma, 2002); Vite dei format. La Tv nell'era del Grande Fratello (Roma, 2000).