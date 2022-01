Snoop Dogg lancerà una sua linea di hot dog

Snoop Dogg sempre più imprenditore

Questa non è la prima iniziativa imprenditoriale dell'artista, 50 anni. Nel 2015 ha avviato un'azienda di cannabis chiamata “Leafs by Snoop”, ha pubblicato il suo libro di cucina intitolato From Crook to Cook: Platinum Recipes from Tha Boss Dogg's Kitchen; nel 2018 e nel 2020 ha lanciato la sua linea di liquori chiamata "Indongo Gin", così come il vino rosso Snoop Cali. Ma la decisione di entrare nel business degli hot dog potrebbe sorprendere i fan di Snoop Dogg: nel 2016, infatti, in occasione di un'apparizione in Jimmy Kimmel Live!, il rapper di Gin and Juice aveva scoperto per la prima volta di cosa sono fatti gli hot dog e non aveva dimostrato particolare apprezzamento. "Questo è un hot dog!? Oh cavolo, se è così che fanno gli hot dog, non ne voglio. Sono a posto”, aveva dichiarato durante un gioco. In ogni caso il progetto "Snoop Doggs" potrebbe finire nel nulla. Nel 2011 infatti il rapper ha depositato una domanda di marchio simile per "Snoop Scoops" da utilizzare come per un brand di gelati, ma ha poi deciso di abbandonare il progetto.