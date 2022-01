Orietta Berti nonna bis: nipotino in arrivo

Otis, nato nel 1980 - dopo Omar che è nato nel 1975 - è un giocatore di basket professionista, sposato con Lia Chiari, laureata in psicologia e assistente sociale presso il Tribunale di Parma. Anche Otis vive a Montecchio, il paese emiliano dove storicamente risiede la Berti in una casa spesso oggetto di attenzione da parte dei media per il suo stile retrò ed eccentrico dove l'artista conserva i trofei, i costumi di scena e i ricordi di una carriera lunga e formidabile. Nel corso dell'intervista Orietta Berti ha sottolineato che il futuro nipotino potrebbe avere un nome che inizia con la lettera O , dando seguito, in questo senso, a una tradizione di famiglia. Dopo Olivia, attendiamo il nome originale del nuovo erede.

La stagione eccezionale di Orietta Berti

Orietta Berti è una donna fortunata e non manca di sottolineare in ogni apparizione pubblica quanto si senta grata per questa stagione straordinaria che l'ha vista protagonista indiscussa sia in campo musicale che televisivo. L'attenzione per Orietta Berti, voce di alcuni dei maggiori successi radiofonici della stagione 2021 tra cui “Mille”, cantata con Fedez e Achille Lauro, brano quattro volte disco di platino, ha riacceso i riflettori sulla sua eccezionale carriera, costellata di trionfi, oggi riscoperta anche da parte del pubblico giovane che riconosce all'artista che ha scritto pagine storiche della musica leggera italiana il valore di icona senza età. Amata dal pubblico, ricercatissima in televisione, Orietta Berti è stata celebrata anche dalla stampa di settore come uno dei personaggi più in vista del 2021: sua la copertina dell'ultimo numero dell'anno dell'edizione italiana di “Vanity Fair” che ha descritto l'artista come la vera sorpresa della stagione.