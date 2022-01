Ciao 2021 è lo show russo diventato ormai un cult, una tradizione che speriamo si sussegua anno dopo anno, inaugurata dodici mesi fa con Ciao 2020 e quest’anno alla sue seconda irresistibile edizione.

Si tratta della trasmissione televisiva in italiano che fa la parodia dell’Italia in una maniera talmente convincente (e simpaticamente divertente) che nemmeno noi stessi avremmo potuto idearla e farla così bene. Chapeau! Anzi: shapka, per dirla in russo! шапка, per essere proprio precisi precisi...

Per questo secondo appuntamento, andato in onda il 1 gennaio 2021, si sono susseguiti anche tanti ospiti nostrani, tra cui anche Fedez. Ma anche Al Bano, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri non sono mancati all'appello, offrendosi come mostri sacri del nostro showbiz con un saluto e un augurio in russo al pubblico dello show.



L’anno scorso Ciao 2020 è stato una sorpresa, qualcosa di totalmente inatteso che ci ha tanto spiazzati quanto deliziati.

L'attesa per Ciao 2021 è stata quindi enorme proprio sulla scia dello strepitoso successo dello spettacolo scorso.



Si tratta anche quest’anno di uno show condotto da Giovanni Urganti (alias Ivan Urgant), realizzato interamente in italiano e che suona come un omaggio/parodia/verso/sbeffeggio light/bonaria presa in giro del nostro stivale.

Ma il modus operandi per cui pure stavolta Urganti ha optato è così irresistibile da non farci venir voglia di dare un calcione con quel nostro iconico stivale… Tutt'altro!



Il primo gennaio scorso il programma è andato in onda sull'emittente russa Primo Canale, postato poi su YouTube dove in pochissimo tempo ha superato le 500mila visualizzazioni, molte delle quali avranno come provenienza proprio lo stivale, c’è da scommetterci. Adesso invece si parla di più di due milioni di visualizzazioni.