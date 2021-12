Kourtney, 42 anni, ha condiviso su Instagram una storia in cui si diverte a bordo di una slitta , in compagnia del fidanzato. Tutto grazie alla neve finta importata a nella loro villa di Calabasas. La star dei reality e il batterista stanno trascorrendo le feste insieme, come documentato sui social. Kourtney, la più “anziana” delle sorelle Kardashian, ha condiviso uno scatto con la figlia Penelope , 9 anni, e la figlia di Travis, Alabama, che ha festeggiato da poco i 16. Per il compleanno, Kourtney ha regalato alla figlia del compagno una cavigliera di diamanti.

Kourtney Kardashian e Travis Barker in vacanza in Italia

Kourtney Kardashian e Travis Barker, la storia

approfondimento

Kourtney Kardashian ieri e oggi: ecco com'è cambiata. FOTO

L'amore tra Kourtney Kardashian e Travis Barker procede a gonfie vele. I due, prima di innamorarsi, sono stati amici per molti anni. Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono ufficialmente fidanzati ad ottobre: il 46enne ha chiesto la mano della maggiore delle Kardashian-Jenner con una romantica proposta sulla spiaggia, in California, a Montecito. Di ritorno da un viaggio a New York, i due si sono fermati al Rosewood Mirmar Hotel, un posto molto importante per entrambi, e sulla spiaggia privata dell'albergo Kourtney si è trovata un enorme cuore formato da rose rosse e candele. Travis si è inginocchiato e ha poi fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna. E la didascalia del post pubblicato dall'influencer non lascia alcun tipo di dubbio: “Forever” ha scritto, “Per sempre”. Ma a Montecito la coppia non era sola, perché il batterista ha voluto coinvolgere anche la famiglia di Kourtney: mamma Kris Jenner con il fidanzato Corey Gamble e le sorelle Kim e Khloé Kardashian, che hanno così partecipato alla proposta. E una volta detto “sì”, tutti a festeggiare al ristorante dell'hotel. A suggellare l'impegno, un enorme diamante.