In sfida Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis

La coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sono i concorrenti attualmente in nomination. Nuovo appuntamento in arrivo con la sesta edizione del reality-show , alla guida Alfonso Signorini , al suo fianco le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe .

approfondimento

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato lunedì 13 dicembre

L’ultimo televoto ha visto la vittoria di Lulù Selassié che ha dovuto scegliere chi mandare direttamente in nomination tra i concorrenti in sfida optando per Biagio D’Anelli, questi gli altri inquilini: Gianmaria Antinolfi, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e la coppia formata da Giacomo Urtis e Valeria Marini.