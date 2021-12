Comincium, il Lirico di Milano riparte da Ale e Franz

Si chiama Comincium il nuovo spettacolo di Ale e Franz. Il duo comico reso popolare da Zelig è pronto a tornare sul palcoscenico con una lunga serie di date in tutta Italia che dal 22 dicembre fa tappa anche al Lirico di Milano, riaprendo il teatro milanese chiuso da 22 anni.

"Eccoci qui…. Sembra passato un secolo - scrive il duo di attori in un comunicato stampa-. I ricordi del sipario che si apre, i fari che si accendono, i vostri sorrisi, gli applausi. Il teatro. La nostalgia di quella atmosfera di complicità, che ci avvolgeva tutti quanti, dal palcoscenico alla platea rendendoci partecipi, ogni sera, di un momento unico ed irrepetibile: lo spettacolo. Sembra passato un secolo. Rieccoci qui. Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di divertirci e farvi divertire". Parole che hanno un peso ancora maggiore se si pensa alla storia recente del Teatro Lirico.

"Ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di una band d’eccezione, di grandi professionisti - prosegue la coppia -. Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere. Abbiamo voglia di leggerezza. E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere. Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi, come davanti ad uno specchio, e ci ha aiutato a condividere, con voi, la nostra comicità. Siamo pronti Mezza sala Buio Comincium! … perché ci siete mancati tanto".

ORARI e prezzi

Lo spettacolo è previsto alle 20:45 tutte le sere (esclusi il 24 dicembre e il 3 gennaio), alle 16 la domenica. Il 31 dicembre sarà previsto un doppio spettacolo alle 18 e alle 21:30. Stessa cosa il 6 e 8 gennaio, alle 16 e alle 20:45. I biglietti, acquistabili su ticketone e sul sito del Teatro Lirico, sono di 34 euro per la Galleria, 40 per la II poltrona, 43 per la poltrona e 48 per la poltronissima. Il 31 i prezzi saranno maggiorati: 89 euro per la galleria, 112 per la II poltrona, 123 per la poltrona e 135 per la poltronissima.

Ale e Franz, tutte le date

dal 11 al 13 dicembre – SAVONA - Teatro Chiabrera

14 dicembre – CESANO BOSCONE - Teatro Cristallo

16 dicembre MANTOVA - Teatro Sociale

18 dicembre – ANDALO - Palacongressi

Dal 22 dicembre al 9 gennaio – MILANO – Teatro Lirico

10 gennaio – FAENZA – Teatro Masini

11 gennaio – FORLI – Teatro Fabbri

12 gennaio – BERGAMO – Teatro Creberg

13 gennaio – CESANO MADERNO – Teatro Excelsior

14 gennaio – BORGOSESIA

19 gennaio – BELLUNO – Teatro Comunale

20 gennaio – ARGENTA – Teatro dei Fluttuanti

Dal 21 al 23 – TORINO – Teatro Colosseo

25 gennaio – ROVIGO – Teatro Sociale

26 gennaio – BORGOMANERO – Teatro Nuovo

27 gennaio – BIELLA – Teatro Odeon

28 gennaio – S.VINCENTE

29 gennaio – ALESSANDRIA – Teatro Alessandrino

1 febbraio – VERCELLI – Teatro Civio

2 febbraio – PIETRALIGURE – Teatro Comunale Moretti

Dal 3 al 6 febbraio – GENOVA – Teatro Politeama

8 febbraio – RENDE – Teatro Garden

9 e 10 febbraio – SICILIA

11 e 12 febbraio – CATANIA

Dal 16 a 27 febbraio – ROMA – Teatro Il Parioli

28 febbraio – AVEZZANO – Teatro Dei Marsi

2 marzo – COLLE VAL D’ELSA – Teatro Del popolo

4 marzo – IVREA – Auditorium Officina H

5 marzo – VARESE – Teatro di Varese

7 marzo – TRENTO – Auditorium Santa Chiara

8 marzo – MONTEBELLUNA – Palamazzalovo

9 marzo – VICENZA – Teatro Comunale

Dal 10 al 12 marzo – BOLOGNA – Teatro Celebrazioni

13 marzo – LEGNANO – Teatro Galleria

14 marzo – VERBANIA

15 marzo – TRIESTE – Teatro Il Rossetti

17 e 18 marzo – FOGGIA – Teatro Giordano

21 marzo – PUGLIA

Dal 24 al 26 marzo – SARDEGNA

29 marzo - LUGANO