Il Teatro Sospeso, racconto dello stop per pandemia dell'Opera Roma

Il Teatro è un luogo sacro, in cui vengono rispettati spazi, silenzi, momenti. Ma soprattutto si vivono esperienze indimenticabili, emozionanti, che segnano la vita di ciascuno di noi. Nonostante il blocco per l'emergenza pandemica e il fermo di tutte le attività, nel suo silenzio il Teatro dell'Opera di Roma non ha mai smesso di regalare istanti. Damiano Mongelli li ha voluti raccontare, attarverso le sue foto: “Il teatro sospeso è un progetto fotografico del nostro tempo: definito ‘servizio non essenziale’, il teatro con fatica ha cercato di sopravvivere, trovando nuove forme di spettacolo. Inevitabilmente, l’assenza di pubblico e le regole di distanziamento sociale hanno creato, negli artisti e negli addetti ai lavori, vuoti difficili da riempire. Il teatro sospeso espone un anno di fotogrammi, con una visione personale che cerca di confermare - citando Antoine de Saint-Exupéry - che ‘l’essenziale è invisibile agli occhi’”

Per gli allievi dell’Opera, l’anno accademico 2020/2021 è stato il tempo della ‘sospensione’. Damiano Mongelli, in questo progetto, svela i volti di una generazione in formazione che, con coraggio e costanza, lentamente si riappropria dei luoghi della danza, tra desiderio di crescita e spirito di rivincita. Tra le pagine de "Il Teatro Sospeso" c'è anche la mappa di un viaggio virtuale attraverso le risorse online del Teatro dell’Opera di Roma: un invito, attraverso QR Code, a scoprire gli spettacoli di danza presentati in streaming tra il 2020 e l’inizio del 2021, insieme alle fotografie del backstage e delle prove della compagnia in occasione delle produzioni estive. La testimonianza di un teatro vivo e presente che si traforma ma soprattutto resiste.