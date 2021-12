Lady Gaga in House of Gucci, le acconciature svelate dall'hairstylist

Frederic Aspiras, hairstyler che ha collaborato con Gaga per aiutare a creare l'atmosfera delle scene e catturare l'autenticità del personaggio, racconta la trasformazione della cantante in Patrizia Reggiani

Ma non è stato solo l'abbigliamento di Lady Gaga ad attirare l’attenzione dei fan. Grazie ad un abile hairdresser , i suoi capelli l'hanno trasformata in Patrizia Reggiani , ex moglie di Maurizio Gucci, condannata per aver ingaggiato un sicario per uccidere l’ex marito.

L’artista trentacinquenne, di recente, ha sbalordito il pubblico con i suoi look eleganti e sofisticati durante la premiere di "House of Gucci" ( FOTO ). Dopotutto, la casa di moda italiana è "sinonimo di ricchezza, stile e potere", come spiega la neo candidata ai prestigiosi Golden Globe , proprio all'inizio del film.

Lady Gaga è nota a tutti per il suo stile iconico : dai tacchi vertiginosi ai suoi abiti glamour, dal make-up alle mise stravaganti, non vi è dubbio che la sua personalità intensa e marcata sia un tratto predominante nella scelta degli outfit.

Il parrucchiere quarantatreenne ha dichiarato di aver usato 10 parrucche diverse per i look della Germanotta con la creazione di oltre 50 acconciature raccolte successivamente in un libro di 400 pagine con idee per capelli e trucco. Al di là dei mesi di ricerca, Aspiras ha affermato di aver tratto ispirazione soprattutto dalla sua vita personale . "Questo film è davvero una lettera d'amore alla mia defunta madre ", ha confessato Aspiras a The Post. “Tutte le acconciature che vedete sono state fatte usando tecniche che mi ha insegnato lei. Lei è la mia vera ispirazione e la luce che mi ha fatto andare avanti".

L'uomo dietro alla chioma "Gucci" di Lady Gaga non è altro che l'hairstylist delle celebrità, Frederic Aspiras , che ha collaborato con Stefani Joanne Angelina Germanotta (questo il nome per intero di Lady Gaga) per ricreare il più fedelmente possibile la somiglianza con l’ex moglie di Maurizio Gucci.

Il noto parrucchiere di San Francisco, che aveva lavorato con Lady Gaga anche in precedenti occasioni, ha dato vita a tre acconciature indimenticabili.

Le onde morbide della giovane Patrizia. Per questo look elegante, Aspiras ha fissato i capelli sui bigodini dopodiché ha optato per una spazzola con setole di cinghiale per portare i capelli di lato creando una parte morbida ed ha rifinito il look con spray per renderlo impeccabile.

I ricci “padre, figlio e casata di Gucci”. Uno dei look più iconici è senza dubbio la permanente che sfoggia Patrizia quando incontra Paolo Gucci e dice la celebre frase, "Padre, figlio e casa di Gucci".

Per ricreare i ricci senza sforzo, Aspiras ha prima tamponato i capelli con un asciugamano senza interrompere il motivo naturale del ricciolo. Quindi, ha raccolto singole ciocche di ricci mentre li arrotolava intorno al dito per poi successivamente mettere la schiuma, distribuendola uniformemente sui capelli umidi per poi asciugare i capelli con il diffusore, con bassa intensità di calore.

È stato poi utilizzato un pettine a denti larghi per aprire con naturalezza i ricci e creare il celebre volume degli anni '80. Per finire, Aspiras ha spruzzato dappertutto della lacca volumizzante, classico prodotto usato in quegli anni per dare corpo all’acconciatura.

Potenza esplosiva degli anni '80. Per questo look potente, Aspiras ha acconciato i capelli usando una spazzola rotonda ed un ferro arricciacapelli. Aspettando che ogni ricciolo si raffreddasse, l’hairstyler ha dato consistenza e volume usando una spazzola piatta per creare l’effetto finale.