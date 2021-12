Chiara Ferragni e Fedez, pullman a Milano per promuovere The Ferragnez

La coppia, insieme al figlio Leone, è andata in giro per la città per sponsorizzare la serie sulla loro vita disponibile su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick Condividi

Chiara Ferragni e Fedez in giro per Milano a bordo di un pullman targato The Ferragnez (FOTO). Un modo per pubblicizzare la loro serie.

Chiara Ferragni e Fedez, il pullman dei Ferragnez approfondimento Chiara Ferragni e Fedez, l'album della vacanza a Saint Moritz “Siete pronti? #TheFerragnez bus sarà oggi e domani in giro per Milano e fermerà a Castello Sforzesco, Cadorna, Corso Magenta, Duomo e San Babila (a rotazione) per farvi fare un giro” ha scritto Chiara su Instagram. I fan della coppia sono potuti quindi salire a bordo del pullman per fare un giro della città, guardando nel contempo le anteprime delle puntate dello show. Fedez e Chiara non erano presenti, hanno semplicemente inaugurato la corsa in compagnia del piccolo Leone. All'interno del pullman, comunque, tutto è a tema The Ferragnez. A due piani, il bus è dipinto, all'esterno, di rosa e viola, con l'enorme scritta The Ferrragnez a fare da protagonista. Per quanto riguarda gli interni, ci sono scale e pavimento ricoperti con un tappeto rosa. Al primo piano ci sono dei divanetti fucsia ergonomici, cuscini e maxi schermo su cui vengono proiettate le prime puntate. Al piano superiore c'è un divanetto di velluto su cui ci si può sedere per guardare le anteprime dei prossimi episodi. Immancabile l'albero di Natale, decorato con palline rosa, fucsia e bianche, led illuminati e festoni rigorosamente personalizzati.

The Ferragnez, la serie approfondimento The Ferragnez, è uscito il trailer della serie tv di Chiara e Fedez The Ferragnez, disponibile su Amazon Prime Video con le prime cinque puntate, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, racconta la vita di Chiara Ferragni e Fedez e della loro famiglia, compresi amici e collaboratori. Il periodo in questione è quello della seconda gravidanza di Chiara, che coincide anche con l'esperienza sanremese di Fedez. I due sono anche protagonisti di una terapia di coppia, che permette a loro di analizzarsi e ai fan di scoprire qualcosa in più dei due. Prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios e composto da otto episodi, The Ferragnez – La serie è una non-fiction. I primi cinque episodi sono già disponibili sulla piattaforma mentre i restanti verranno pubblicati il 16 dicembre. Assisteremo quindi alla nascita di Vittoria e al trionfo, con il secondo posto, di Fedez a Sanremo. Nell'ultima puntata il rapper e imprenditore ha deciso di condividere con lo psicologo anche un avvenimento della sua infanzia che lo ha molto segnato: “Io avevo un dentista pedofilo. Andavo alle elementari. Sai quando vai dal dentista e ti deve fare le lastre, solitamente mettono una coperta di piombo sopra le mutande dei bambini? A me la metteva sotto” ha confidato. “A un certo punto sparisce. I miei cercavano di prendere appuntamento col dentista e lui non c’era. Guardano uno speciale in televisione e scoprono che era un pedofilo. Da lì a poco questa persona si è uccisa. Sono consapevole che non è successo altro. Non ho subito una violenza pesante”. Nonostante non abbia subito una violenza fisica, questo fatto ha segnato molto la vita di Fedez, che si è sentito umiliato e senza controllo.