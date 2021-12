Diletta Leotta debutta dietro il bancone di "Striscia la notizia"

Venerdì 10 dicembre Diletta Leotta si cimenterà come conduttrice di “Striscia la notizia”, in compagnia di Alessandro Siani. Un'esperienza nuova per la 30enne, solitamente bersaglio dei Tapiri di Valerio Staffelli. Si tratterà solo di una serata speciale : da lunedì 13, infatti, alla conduzione tornerà la coppia Ezio Greggio – Enzo Iacchetti. La notizia è stata annunciata con video in cui si vede Diletta Leotta chiamare Siani dicendo di voler consegnare un regalo agli amici siciliani Lipari e Friscia, attuali conduttori. "Ho pensato di andare di persona – dice la conduttrice - conosci qualcuno per farmi entrare a 'Striscia'?". E lui risponde con un 'ti faccio sapere...'”.

Diletta Leotta e Alessandro Siani non si troveranno insieme solo a Striscia la Notizia ma anche al cinema. La conduttrice, infatti, è pronta a debuttare sul grande schermo di fianco al comico napoletano, Christian De Sica e Angela Finocchiaro nella commedia natalizia "Chi ha incastrato Babbo Natale?", nei cinema dal 16 dicembre. Il film racconta la storia di Babbo Natale (De Sica) che ha difficoltà a soddisfare le richieste sempre più tecnologiche dei regali natalizi. Inoltre, si trova ad affrontare la concorrenza di una spietata multinazionale del commercio online, la Wonderfast. Questa azienda di consegne, che domina il mercato per tutto l’anno tranne che a Natale, proverà a sabotare Babbo Natale, infiltrando tra i suoi collaboratori Genny Catalano (Alessandro Siani). Conosciuto come “il re dei pacchi”, Genny è un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. Diletta Leotta, invece, interpreta la segretaria di Babbo Natale. “Il set mi diverte tantissimo – aveva raccontato Diletta a Vanity Fair - che sia per un film o per uno spot. Mi piace l’atmosfera, il gioco di squadra, il gruppo di persone che fa un lavoro enorme, per più giorni, tutti assieme, anche per una semplice pubblicità di 30 secondi. Sono contenta di poter crescere così tanto, anche umanamente, a ogni esperienza professionale che faccio”.