Elliot Page mostra con orgoglio gli addominali su Instagram

Elliot Page ha condiviso nelle ultime ore uno scatto davanti allo specchio in cui si mostra a torso nudo, offrendo addominali da urlo in una foto in cui tenta di celare l'orgoglio con una didascalia che vuole trarre in inganno (in maniera scherzosa, chiaramente): “Oh bene, il mio nuovo telefono funziona”, queste le parole che corredano l'immagine.



Questa frase ci fa sorridere perché sembra proprio la tipica frase che molti di noi si giocano quando vogliono mostrare in realtà ben altro ma nel farlo non intendono essere troppo orgogliosi, ergo optano per la vecchia cara finta modestia…



È chiaro che in questo scatto l’ultima delle intenzioni di Page era quella di testare il suo nuovo smartphone, tuttavia accompagnare l’immagine con una frase del tipo “Guardate tutti i miei addominali scolpiti!” sarebbe risultata un po’ troppo da spaccone…



Ma a emergere da questa foto in tutta la sua potenza non sono tanto gli addominali di Elliot Page. Né la sua finta modestia: a spiccare più del suo fisico è quel sorriso da urlo. Ciò che si intravede dietro le sue nuove espressioni è infatti un’accettazione di sé che finalmente rende Page il ritratto della felicità. E quindi della bellezza, perché solo amando noi stessi riusciamo a essere amati dagli altri; solo vedendoci belli noi in primis riusciremo a essere testimonial della bellezza pura.



L'attore lo scorso marzo ha dichiarato di essere transgender. Da quel momento in poi ha chiesto al mondo di essere chiamato con il pronome maschile e non più con il suo vecchio nome, quello all’anagrafe, ribattezzandosi lui stesso Elliot.



Il suo percorso è stato importante innanzitutto per lui ma non soltanto: ha condiviso con i propri follower tutte le tappe del difficile iter che l’ha portato a ottenere finalmente la tanto anelata transizione di genere, ponendosi in questo modo come un attivista dei diritti della comunità LGTB+.

A lui va il merito di aver aiutato tantissime persone a sentirsi meno sole e meno spaventate da quello che per molti è un’incognita. Aver mostrato e continuare a mostrare cosa significa davvero sottoporsi a un percorso di transizione aiuta a sensibilizzare sul tema, permette a chi è interessato da una simile scelta di conoscere a cosa va incontro. E offre solidarietà, una cosa preziosa tanto quanto l’accettazione di sé.

Oggi Elliot Page è finalmente in pace con se stesso, solidale con se medesimo e con gli altri.