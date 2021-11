Jessie J racconta l'aborto su Instagram: "Solo cantare potrà aiutarmi"

Jessie J ha rivelato su Instagram di aver subito un aborto spontaneo.



La cantante 33enne, al secolo Jessica Ellen Cornish, ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale del social network uno scatto in cui mostra un test di gravidanza, corredato da un lungo messaggio in cui l'emotività travolgente legata a un fatto così traumatico emerge in tutto il suo dolore e la sua potenza.



“Dopo aver fatto la terza ecografia mi è stato detto che non c'era più battito cardiaco”, così scrive la popstar britannica nella didascalia-fiume in cui si apre ai follower, in cerca di solidarietà ma anche per offrirne lei stessa.



“Sono ancora sotto shock, la tristezza è travolgente. Ma so di essere forte e so che starò bene. So anche che milioni di donne in tutto il mondo hanno provato questo dolore e molto peggio. Mi sento legata a quelli di voi che conosco e a quelli di voi che non conosco. È il sentimento più solitario del mondo”, continua l’artista.



Il sentimento solitario di cui parla è purtroppo quello che interessa tantissime donne che hanno dovuto affrontare il medesimo dolore, la stessa tristezza travolgente e anche la stessa solitudine.

Perché gli aborti spontanei - che spesso accadono all'inizio ma anche non soltanto all'inizio di una gravidanza - sono ancora un tabù, qualcosa di cui nessuna donna ama parlare. Non soltanto perché si tratta di un dolore indicibile: questo tabù è legato anche alla vergogna, al senso di colpa, al non "sentirsi all'altezza" e al giudizio che la società è sempre pronta ad affibbiare.



Per questo motivo il gesto di Jessie J è importante: non è soltanto uno sfogo con cui rivela qualcosa di intimo e dolorosamente importante ma anche - e soprattutto - qualcosa con cui la star sta spianando la strada a chi come lei si trova, si è trovata e si troverà nella stessa situazione.



Sono poche le amiche e le conoscenti che raccontano di aver subito un aborto spontaneo, così come sono poche le amiche e le conoscenti che raccontano di aver avuto problemi a concepire. Nessuno sembra voler far sapere agli altri che non è fertile o che “non è stata in grado di portare a termine una gravidanza”: usiamo l'espressione “non è stata in grado” perché purtroppo ciò che tante donne provano in cuor loro è un senso di vergogna, di colpa.

Ad alimentare questo sentimento è proprio la mancanza di solidarietà su questo tema. Sentire una voce autorevole come quella di una popstar di fama e successo del calibro di Jessie J fa sentire meno sole, meno “inadeguate”, meno in colpa e meno frustrate le persone.

Quindi riportare la notizia dell'aborto spontaneo di Jessie J non è per parlare del dolore di uno bensì perché si parli del dolore di cento, di mille, di milioni. E per far sentire ciascuna di quelle cento, mille e milioni di persone meno sole, sapendo che oltre a loro ci sono altre 99, 999 e svariate migliaia di persone nella loro condizione.



Con persone non intendiamo soltanto donne ma anche uomini, dato che un aborto spontaneo è certamente un evento tragico, doloroso e traumatico anche per il padre che lo subisce. Tuttavia è chiaro come questo accadimento abbia un impatto diverso sulla donna che lo prova.



Nel caso di Jessie J, la cantante ha rivelato in questo suo stesso messaggio di aver cercato di avere un figlio da sola, quindi presumibilmente ricorrendo a donazioni di seme, motivo per cui in questo caso parliamo del dolore di una madre soltanto.