Pandora Black Friday 2021, le migliori offerte su charm e gioielli

Dagli orecchini agli irresistibili charm, il Black Friday Pandora è un invito a fare il pieno di gioielli

Il periodo delle feste è davvero perfetto per regalare e regalarsi un gioiello. Nel vasto catalogo Pandora la scelta è immensa: dai bestseller del brand noto in tutto il mondo per i suoi inconfondibili bracciali, alle novità stagionali sarete conquistati dalla raffinatezza di catene, anelli e charm. Con il Black Friday, valido fino al 29 novembre, l'offerta per i clienti è unica: tutti i pezzi sono scontati del venti per cento.

Charm pendente Cornetto portafortuna Realizzato in Argento Sterling 925, adatto per un bracciale o al collo, questo simbolo tutto italiano portafortuna è un ottimo regalo da fare per iniziare l'anno nuovo con un amuleto infallibile. Prezzo: 28,00 euro

Charm con ciondolo con cuori divisi Mother & Son (Madre e figlio) Questo pendente diviso con decorazione in smalto nero e scritta incisa su Argento Sterling 925 è un magnifico regalo simbolico da dividere tra madre e figlio. Prezzo: 47,00 euro

Bracciale Sfere infinite con chiusura regolabile Un classico moderno della gioielleria da indossare tutti i giorni con motivo a sfere di diverse dimensioni e chiusura regolabile con logo. Super chic. Prezzo: 47,00 euro

Collana con cerchi intrecciati e logo Pandora Un gioiello raffinato e minimalista realizzato in Argento Sterling 925 ed impreziosito da scintillanti zirconie cubiche. L'altezza della catena è regolabile in base alle esigenze di chi la indossa. Prezzo: 63,00 euro

Orecchini Pendenti Luminosi Questi pendenti brilleranno in tutte le occasioni che contano, dalle cene di Natale alle feste con gli amici. Con zirconie cubiche e rotonde, sono rifiniti finemente a mano. Prezzo: 63,00 euro

Anello Spirale Luminosa Un prezioso regalo da fare e da farsi, questo anello a tripla spirale è realizzato in lega metallica con una placcatura in oro rosa 14k arricchita con luminosissime zirconie cubiche. Prezzo 119,00 euro

Bracciale con Chiusura a T e Cuore Rivisitazione dell'amatissimo bracciale con maglia snake Pandora Moments, qusto modello è in lega metallica placcato con oro rosa 14k. La chiusura è un cuore con barretta a T. Prezzo: 135,00 euro

Charm Albero di Natale scintillante La magia del Natale arriva in ogni angolo delle città e della casa e anche... al polso! Questo albero a cono in 3D è in Argento Sterling 925 ed è rifinito con scintillanti pietre rosse e verdi. Prezzo: 39,00 euro

Harry Potter, charm treno Hogwarts Express Gli amanti di Harry Potter adoreranno questo pezzo edizione speciale per il ventesimo anniversario dei film con il celebre maghetto. Sotto l'Hogwarts Express è incisa la celebre frase: “Qualcosa dal carrello, cari?” Prezzo: 39,00 euro

Mini pendente Il mio potere della luna Pandora ME Se siete alla ricerca di un regalo per un'amica, questo ciondolo è adatto a chi possiede già un pezzo della collezione Pandora ME da personalizzare a piacimento. Prezzo: 15,00 euro

Collana Maglia Link Pandora ME In metallo placcato oro rosa 14k, questa collana dal design innovativo è un evergreen della gioielleria. Favoloda da indossare da sola, può essere arricchita con i charm della linea ME. Prezzo: 151,00 euro



Orecchini a cerchio barocchi con perle coltivate d’acqua dolce Questi orecchini renderanno unici la persona che li indossa poiché nessuna perla naturale è uguale a un'altra. Dal gusto barocco e moderno, con un piccolo cuore nella montatura. Prezzo: 79,00 euro



Orecchini Pietre Blu Dal design classico ed estremamente raffinato, questi orecchini al lobo non possono mancare nella vostra collezione di gioielli. Realizzati con cura dei dettagli con incastonatura a griffe. Prezzo: 71,00 euro



Anello Cuore in Rilievo Rosa Questo anello scintillante realizzato in lega metallica e placcato oro rosa 14 k è disponibile in due varianti di colore, con pietra a cuore rosa o blu zaffiro. Prezzo: 71,00 euro

Charm a cuore con zampa Amo il mio cucciolo Un dolcissimo tributo agli animali di famiglia, dolcissimi compagni della quotidianità. Sul retro del charm a cuore con la zampina luccicante c'è incisa la scritta “I love my pet”. Prezzo: 39,00 euro