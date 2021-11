Il papà di Luna Marì è stato protagonista di un incidente stradale, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze personali Condividi

Momenti di paura per Antonino Spinalbese. Il compagno, o forse ex, di Belen Rodriguez, nonché padre di sua figlia Luna Marì, ha avuto un incidente d'auto ed è stato poi ricoverato in ospedale. Nulla di grave per fortuna, visto che lo stesso fotografo ha potuto documentare la degenza via social.

Antonino Spinalbese, cosa è successo approfondimento Belen Rodriguez, la sua collezione di make-up per Diego Dalla Palma È stato proprio Antonino a rivelare di aver avuto un incidente, pubblicando alcune storie su Instagram in cui mostrava l'auto con il parabrezza distrutto e poi il suo braccio attaccato a una flebo. In entrambe le immagini solo un commento, ironico: “Ok”. L'ex hair stylist non ha voluto rivelare nulla circa le dinamiche dell'incidente, e non è arrivato nessun commento da parte di Belen Rodriguez. Nonostante non ci sia stata nessuna dichiarazione ufficiale, questo potrebbe confermare che la showgirl e il padre di Luna Marì stiano vivendo un periodo di crisi.

Antonino Spinalbese, crisi con Belen? Sono ormai settimane che girano voci sulla fine della relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Indiscrezioni che i due interessati non hanno mai smentito, nemmeno con uno scatto social. Anzi, sui social è da tempo che i due neo genitori non appaiono insieme. Tra commenti ambigui e vite apparentemente separate, il fotografo e la showgirl argentina sembrano sempre più distanti. A lanciare le prime voci di crisi era stato il settimanale Oggi, che aveva rivelato che il recente viaggio romantico a Parigi non era riuscito a risolvere i problemi tra i due. A confermare la possibilità di un momento difficile l’assenza di Spinalbese alla festa del papà di Belen, Gustavo Rodriguez. Al ristorante El Porteño di Milano dove è stata organizzata la festa, c'era tutta la famiglia: Cecilia, Jeremias, mamma Veronica e ovviamente Belen con la piccola Luna Marì. Mancava solo Antonino, un'assenza che a tutti è parsa molto sospetta. “Una volta mi hanno detto non si può avere tutto… e già!” ha scritto sibillina Belen in un post recente, quasi un messaggio poco velato al compagno, o ex. In un altro post, a corredo di un proprio primo piano, la showgirl argentina ha scritto una citazione di Cesare Pavese: “Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri”. Forse solo una frase intensa condivisa con i fan, forse un altro riferimento alla situazione difficile con Antonino.