Belen Rodriguez non sbaglia un colpo e, dopo la capsule collection di abbigliamento per neonati “Luna”, creata in collaborazione con Original Marines e presa letteralmente d’assalto, è approdata in tutte le profumerie migliori d’Italia con un cofanetto make-up per il brand Diego dalla Palma. Si tratta di una limited edition in cui sono contenuti una palette viso e una palette occhi, due lipsticks, una matita labbra e una matita per occhi, il tutto è stato ideato nelle sfumature del nude e sono molto delicati, perfetti quindi per ogni donna.